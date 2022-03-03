供不應求+疫情搗亂 專家：晶片荒恐持續數年

在半導體產業40年的蒙斯認為，晶片短缺的問題恐怕短時間內解決不了。（記者熊移山／翻攝）

華美半導體協會（CASPA）2日宣布，將於3月16日舉行2022春季研討會，主題為「半導體生態系統大趨勢」。現任會長周浩華表示，本次的研討會將邀請到5名業界專家以及2名協會成員對各自領域進行分享。另外，因為疫情 的考量，會議還是以網路ZOOM會議系統進行，歡迎相關產業和對半導體生態有興趣的民眾踴願參加。

華美半導體協會是一個非營利組織，所有協會成員都是沒有酬勞的職務，協會宗旨是將矽谷最新技術與發展連結到全世界促進技術創新，另外也促進人才的交流與培養。

協會介紹，本次研討會的五位主講者分別為Microchip FPGA BU技術研究員皮爾斯（Ted Speers），主講的題目是：RISC-V 和計算的未來；第二位是Chip Alliance聯盟總經理蒙斯（Rober Mains），題目為：加快上市時間，硬件開發生態系統中的開放和協作創新。此外，IBM 副總裁Huming Bu、Arm基礎設施業務線副總裁Frank Zou、Advantest Cloud Solutions (ACS) 的副總裁兼總經理張立瀚（Michael Change）也都會專題演講。

在專題討論方面，Shenyang Fortune Precision Equipment Co., Ltd.首席技術官Richard Yang等人，則會針對半導體生態系的變遷和趨勢做分析與探討。

講到半導體，疫情之後一般民眾最直接的感受就是晶片 嚴重短缺，造成車市價格飛漲。事實上，其實不止車市，半導體應用廣泛，現代人的生活已經完全離不開這項半導體產品。與會的Chip Alliance總經理蒙斯就表示，大家每天使用的遙控器、麵包機到手機，一直到最新人工智能 、5G、自動駕駛這些科技少了晶片就完全沒辦法運作，所以在需求量增加，又有新冠疫情兩年的肆虐下，工廠停工、運輸交通不便，晶片短缺是的確是很難避免。

蒙斯說，雖然各大晶圓廠想要增產彌補這個空缺，但是想要恢復供需平衡恐怕需要幾年的時間，「短缺不會這麼快解決。」

春季論壇定於3月12日（周六）下午2時30分至下午6時30分，在網路上進行。詳情可上網：https://caspa.com。