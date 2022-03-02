適逢俄侵烏 美代表團訪台 李漢文：警告北京別趁亂攻台

李漢文指出，美方派代表訪台，就是給中國明確的訊號。（記者李榮╱攝影）

俄羅斯 侵略烏克蘭 的戰事同時，美方代表團訪問台灣。中華民國僑務委員、北加州台灣論壇總召李漢文3月1日指出，這次美方代表訪台應該是先前就已規畫行程，但恰巧碰俄烏戰爭，但美方還是在此時到台灣。她認為，美國的訊號就是給習近平 的嚴正警告，明確表示台海萬一發生狀況美方不會袖手旁觀。

「這次的訪問團成行時間點正剛好。」李漢文指出，原先拜登就打算派團到台灣訪問，碰上了烏克蘭的戰爭，也恰好向中方傳達訊息。尤其是五人的訪問團中，有兩人是軍方背景，更可看出美台軍事交流的深度，「台海一但發生戰事，美國絕對是直接介入。這次也是直接告訴習近平，雖然俄羅斯侵略烏克蘭，但習近平不要以為可以如法炮製。」

李漢文表示，美國與台灣的關係與美烏不同，美國可以直接協防台灣、直接幫助台灣，不用經過他國，也不需要聯合國的同意。而最近幾年更是美國與台灣關係最好的時候。美台的交往模式，已經不再是過去的間接、遮掩，而是直接官員互訪。

李漢文進一步說，在所有盟友裡面，美國對於台灣的地位一直是最重要，在經濟、國防、衛生、醫療各方面，都扮演重要的角色。不過可惜得是，台灣內部有時有些其他的聲音，像是部分人士稱台灣不該太依賴美國，「但是台灣不接受美國的幫助，是要接受誰的幫助？」

李漢文說，就美國而言，台灣處於第一島鏈關鍵地位，也等於是美國的「後門」，因此台灣對於美國的戰略地位也非常重要。美台的關係在美中關係的大框架下，將會愈來愈好。

她並且認為，這次俄羅斯侵略烏克蘭，其實普亭也是在測試美國的底線。俄羅斯更關注美國的動向，而不是北約的能力。而在俄羅斯與烏克蘭的衝突之下，世界多國制裁俄羅斯，中國可能也會從中伺機獲益，例如將商品轉賣給俄羅斯，賺轉手的錢獲得經濟利益。