接種高 確診低 聖他克拉拉縣取消口罩令

聖縣衛生局長柯迪宣布，室內口罩令將在2日由強制要求更改為推薦。（記者王子涵╱翻攝）

聖他克拉拉縣衛生局3月1日召開記者會。局長柯迪（Dr. Sara Cody）宣布，聖縣室內口罩 令將在2日由強制要求更改為推薦。

根據衛生局規定，解除室內口罩令需要達到至少三個要求，即縣疫苗 接種率高於80%、住院率低且穩定、七天滾動確診數低於550例。柯迪說：「聖縣目前已有超過100萬的居民接種了疫苗，占全縣人口的84.8%，其中70%符合要求的接種者也已接種加強針。住院率持續走低，最新七天滾動確診數約為350人，遠遠低於550的標準。」

上周是聖縣首次達到七天滾動確診數小於550例，而本周也成功實現了這一要求，至此達到了接觸室內強制口罩令的全部要求。

「病毒在社區內傳播的水平持續下降，這尤其是個好消息。」柯迪說：「我們仍處於全球疫情 大流行當中，防範病毒傳播仍是重要的目標。所以對於我們每一個人來說，室內佩戴口罩仍是非常重要的。」

根據聖縣衛生局統計數據，自疫情大流行以來，聖縣共有30萬居民感染新冠病毒，2133人死亡。室內口罩令在降低病毒社區傳播、維持醫院系統正常運行以及開放學校等公共場所方面發揮了不可或缺的作用。

根據加州政府的規定，在K-12學校、公共交通、監獄、療養院和醫院等高風險地區仍需要強制佩戴口罩。未接種疫苗的人群仍然必須在室內佩戴口罩。