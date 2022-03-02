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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

49人四分衛伽羅博羅手術 不影響交易

記者王子涵╱聖荷西報導
蘭斯（左）與伽羅博羅（右）在訓練中的合影。（Instagram截圖）
蘭斯（左）與伽羅博羅（右）在訓練中的合影。（Instagram截圖）

舊金山49人四分衛伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）將在近日接受肩部手術，預計將在今夏復出。專家指出這並不影響他的交易價值。

在本賽季與達拉斯牛仔隊爭奪外卡的比賽中，伽羅博羅在比賽的第二節受到肩部的傷勢。主教練沙納漢（Kyle Shanahan）將其描述為「輕微的右肩扭傷」，而同時受傷的拇指被確認無需手術治療。

儘管肩傷不會影響到伽羅博羅的交易價值，但他極大可能會在16日新賽季開始後被交易。目前，已有多支球隊對伽羅博羅表達出興趣。

伽羅博羅有望在7月4日假期前開始恢複訓練。如果交易達成，伽羅博羅有望與新球隊共同恢復訓練。

伽羅博羅在上賽季的表現達到了沙納漢和總經理林奇（John Lynch）所要求的一切，他克服了多個傷病最終將球隊送入國聯決賽的賽場。他對新球隊的要求很簡單，「我希望他們渴望勝利。」伽羅博羅在賽季結束的記者會上說。伽羅博羅的坦誠會得到應有的回報，49人將竭盡全力將他送到一個具有競爭力同時他滿意的新球隊，這也是一年前就確立下來的計畫。

而49人的新大腦，年輕的四分衛蘭斯（Trey Lance）被媒體貼滿了「年輕」、「沒經驗」、「青澀」的標籤，不可否認他符合所有的這些描述。但是在9月份常規賽開始前，沒有人會知道他是否真的準備好了，能否帶領球隊達到伽羅博羅時代的高度。

NFL高級分析員柯塞爾（Greg Cosell）曾就新老四分衛的技術特點進行分析，「沙納漢之所以會將蘭斯提上首發，是因為他就是一把武器。」

「伽羅博羅在跑動中不是一個很好的傳球手，蘭斯這點會做得更好。」柯塞爾說，「蘭斯在許多方面的能力並未展現出來，所以能做的也只有猜測。但在理想情況下，他會比伽羅博羅更好，他將展現出更多元的技術表現。」

手術 舊金山 NFL

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