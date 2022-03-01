Airbnb提供10萬烏克蘭難民免費住房

Airbnb將免費提供東歐住房給10萬烏克蘭難民居住。（美聯社）

Airbnb周一（2月28日）表示，它將為多達10萬名逃離烏克蘭 的難民提供免費的臨時住房。

該公司將透過Airbnb房東 們的幫助，及對Airbnb.org難民基金的捐款，來資助這些住宿。

根據美聯社報導，自戰爭開始以來，已有超過50萬烏克蘭人逃離家園。烏克蘭駐聯合國大使周一表示，即使莫斯科向邊境派出更多軍隊和武器，基輔仍然希望與俄羅斯達成外交解決方案。

「我們需要幫助來實現這一目標，」Airbnb聯合創始人兼首席執行官崔斯基（Brian Chesky）在推特上說。「我們最需要的，是有更多的人能夠在附近的國家，包括波蘭、德國、匈牙利和羅馬尼亞，提供他們的住宅。」

這一舉措是Airbnb透過該公司的非營利組織Airbnb.org來支持難民工作的一部分。

Airbnb去年9月時曾表示，計畫向4萬名阿富汗 難民提供免費的短期住房，比8月宣布的2萬名難民的最初目標翻了一倍。截至上周，Airbnb說已經向2萬1300名阿富汗難民提供住房。

Airbnb說，難民基金始於去年，Airbnb和Airbnb.org在過去五年中為來自包括敘利亞、委內瑞拉和阿富汗等許多國家的5萬4000名難民和獲得庇護的人們，提供了臨時住房。

Airbnb沒有具體說明該公司計畫在最新的承諾上花費多少錢，或者難民將被安置多長時間。該公司表示，關於房東如何支持這一倡議的更多訊息，如提供免費或折扣住宿，將在未來幾天提供。