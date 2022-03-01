我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

Airbnb提供10萬烏克蘭難民免費住房

編譯組／舊金山28日電
Airbnb將免費提供東歐住房給10萬烏克蘭難民居住。（美聯社）
Airbnb將免費提供東歐住房給10萬烏克蘭難民居住。（美聯社）

Airbnb周一（2月28日）表示，它將為多達10萬名逃離烏克蘭的難民提供免費的臨時住房。

該公司將透過Airbnb房東們的幫助，及對Airbnb.org難民基金的捐款，來資助這些住宿。

根據美聯社報導，自戰爭開始以來，已有超過50萬烏克蘭人逃離家園。烏克蘭駐聯合國大使周一表示，即使莫斯科向邊境派出更多軍隊和武器，基輔仍然希望與俄羅斯達成外交解決方案。

「我們需要幫助來實現這一目標，」Airbnb聯合創始人兼首席執行官崔斯基（Brian Chesky）在推特上說。「我們最需要的，是有更多的人能夠在附近的國家，包括波蘭、德國、匈牙利和羅馬尼亞，提供他們的住宅。」

這一舉措是Airbnb透過該公司的非營利組織Airbnb.org來支持難民工作的一部分。

Airbnb去年9月時曾表示，計畫向4萬名阿富汗難民提供免費的短期住房，比8月宣布的2萬名難民的最初目標翻了一倍。截至上周，Airbnb說已經向2萬1300名阿富汗難民提供住房。

Airbnb說，難民基金始於去年，Airbnb和Airbnb.org在過去五年中為來自包括敘利亞、委內瑞拉和阿富汗等許多國家的5萬4000名難民和獲得庇護的人們，提供了臨時住房。

Airbnb沒有具體說明該公司計畫在最新的承諾上花費多少錢，或者難民將被安置多長時間。該公司表示，關於房東如何支持這一倡議的更多訊息，如提供免費或折扣住宿，將在未來幾天提供。

阿富汗 烏克蘭 房東

上一則

影／加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

下一則

北加中國大專校友會年會 將邀歸亞蕾談影史

延伸閱讀

36萬烏克蘭人逃離家園…鄰國伸援手 飯店成了庇護所

36萬烏克蘭人逃離家園…鄰國伸援手 飯店成了庇護所
他離開阿富汗落腳烏克蘭 1年後卻得再踏逃難路

他離開阿富汗落腳烏克蘭 1年後卻得再踏逃難路
戰火溫情…烏克蘭婦人帶陌生人孩子出逃尋母 不負所托

戰火溫情…烏克蘭婦人帶陌生人孩子出逃尋母 不負所托
萊恩雷諾斯慷慨解囊 提供烏克蘭難民雙倍資助

萊恩雷諾斯慷慨解囊 提供烏克蘭難民雙倍資助
移民烏克蘭 休士頓夫婦邊境創教會庇護難民

移民烏克蘭 休士頓夫婦邊境創教會庇護難民

熱門新聞

柯小姐（左）購物後要離開時遭搶。（記者李榮/攝影）

北加華人佛利蒙Costco購物 上車後遭搶

2022-02-25 19:27
祁凱立認為，習近平與普亭在權力結構上不同，也因此動手前更需要多方考量。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

烏俄戰事引緊張 祁凱立：兩條件下習近平可能對台動武

2022-02-27 19:54
貝斯特國際中心專門為國際生提供服務。（史丹福校報）

特工常採欺騙性策略…中國留學生遭FBI盤查 專家教戰

2022-02-26 02:20
祈凱立分析，台灣對美國的意義不同，台灣不是烏克蘭，不會是下一個被入侵的目標。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

史丹福大學學者：台灣不是烏克蘭

2022-02-24 19:35
紅圈顯示，一個嫌犯手中持槍搶劫。（視頻截圖）

屋崙9街 2持槍男光天化日下洗劫亞裔夫婦

2022-02-22 02:20
最新數據表示，美國二手車價格持續攀升，漲幅甚至超越比特幣和其他資產。（美聯社）

二手車價持續走高 灣區買家望車興嘆

2022-02-23 02:19

超人氣

更多 >
Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判
法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰
微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明

微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明
美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑

美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑
專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬

專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬