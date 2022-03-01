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北加中國大專校友會年會 將邀歸亞蕾談影史

記者李榮／灣區報導
歸亞蕾將擔任校聯會年會的主講。（報系檔案照片）
歸亞蕾將擔任校聯會年會的主講。（報系檔案照片）

加州中國大專校友會聯合會（JAACUC）過去每年都舉辦大型年會，但是因為新冠肺炎疫情的關係，去年停辦一年。隨著疫情的緩解，今年中國大專校友會年會將恢復舉行，此次年會邀請旅居洛杉磯的亞太金馬金鐘三棲影后歸亞蕾談「台灣電影史記」，以及讓觀眾從「平實」中認識她「非凡」的演藝生涯。

歸亞蕾曾參與「煙雨濛濛」、「家在臺北」、「囍宴」、「飲食男女」、「女兒红」、「滿月酒」等電影，以及「小姐與流氓」、「青青河邊草」、「楊乃武與小白菜」等電視劇。

成立於1984年的北加州中國大專校友會聯合會，是灣區規模最大的社團之一。校聯會的宗旨是「關懷校友、溫馨學子」，目前北加州中國大專校友會聯合會共數十所會員學校、會員人數也有數萬人。校聯會過去每年都舉辦仲夏夜舞會、勞工節大露營等大型活動，聯繫校友的感情。

校聯會最早是台灣大學、文化大學、成功大學、中原大學、政治大學等學校共同發起成立，由當時的中華民國北美事務協調會舊金山辦事處處長歐陽璜推動及促成，成立地點在海沃市的市政廳，第一屆會長為台灣大學校友會的會長劉凱。創立時有19所會員學校，後來逐漸壯大，成為數十所會員學校的規模。

現任校聯會會長劉寶剛指出，本次年會中也會舉辦會長交接儀式，他與候任會長、代表世新大學的林秀春，將在舊金山灣區台北經濟文化辦事處長賴銘琪與民選公職、僑界領袖的的見證下，完成交接典禮。

這次年會預計在3月5日晚上6時舉行，仍然依慣例在聖他克拉拉會議中心（Santa Clara Convention Center）舉行，為了考量防疫，人數由以往的600人減至最多300人。詳情：https://goo.gl/ULMd4k。

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