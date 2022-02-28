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NBA／勇士領先21分 慘遭獨行俠翻盤 教頭：很好的教訓

記者劉先進／舊金山報導
獨行俠的東契奇進攻被夾擊。（記者劉先進／攝影）
獨行俠的東契奇進攻被夾擊。（記者劉先進／攝影）

27日晚，湯普森因病缺席的金州勇士在主場最多領先21分、前三節一直壓制對手的情況下，末節被聯盟防守第五的達拉斯獨行俠，打出33比13的衝擊波，以101比107不敵，遭對手翻盤。柯瑞三分10中3得到27分10助攻2抄截。獨行俠的東契奇（Luka Doncic）21中10、罰球12中11砍下34分11籃板。

東契奇有超強的進攻單打能力，勇士遇到大個子擋拆，快速讓柯瑞和維金斯包夾，逼迫他出球。再去輪轉換防。若東契奇突破進入內線，勇士側翼和大個子積極協防，讓他處於不舒服的投籃位置。上半場，勇士就逼迫獨行俠有11次失誤，其中東契奇一人就有四次，勇士頻繁發起快攻，一度領先18分。

獨行俠防守柯瑞的方式類似，夾擊柯瑞，但勇士傳球點更多，即使是大個子魯尼（Kevon Looney）在收到柯瑞傳球後，或切入內線扣籃，或傳球給底線空位三分手，打出精彩配合。不過，獨行俠的丁威迪（Spencer Dinwiddie）在東契奇休息時，利用個人進攻能力，衝擊勇士內線，也頻繁取分。

魯尼空位扣籃。（記者劉先進／攝影）
魯尼空位扣籃。（記者劉先進／攝影）

第三節勇士利用快攻再次打出進攻衝擊波，將比數拉開。但東契奇時而投三分，時而突破，單節13分，將比數差距縮小。不過勇士又很快穩住局勢。末節，獨行俠丁威迪和東契奇連續發威，將比數反超一分，這也是獨行俠前三節之後首次領先。關鍵時刻，獨行俠選擇擋拆，柯瑞沒有包夾東契奇，而是回防，東契奇持球殺入籃底突破得分，奠定勝局。

教頭柯爾表示，勇士在第三節末端的表現強勁，進攻不錯。以14分的領先優勢進入第四節。但沒有保持控制力，沒有打出能量。而獨行俠利用小個陣容開始進攻，而勇士沒有回應進攻，錯過空位投籃機會。

獨行俠的東契奇進攻被夾擊。（記者劉先進／攝影）
獨行俠的東契奇進攻被夾擊。（記者劉先進／攝影）

柯爾說：「我們的進攻消失了，達拉斯掌握了所有的進攻勢頭，板凳球員跳來跳去，非常興奮。勇士球員則垂頭喪氣。這場比賽是個很好的教訓，這是NBA，你知道，在一瞬間就會翻轉。比分翻轉發生得很快，而你必須能夠承受這種情況。我們不能只是想著，好吧，當格林和伊古達拉回歸，球隊狀態會更好。這不重要，誰在場上都一樣。因此，我們必須在壓力下，堅決執行比賽計畫和保持比賽勢頭。」

柯瑞突襲內線，上反籃得分。（記者劉先進／攝影）
柯瑞突襲內線，上反籃得分。（記者劉先進／攝影）

勇士 柯瑞 NBA

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