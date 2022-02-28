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加州售出第100萬輛電動車 買主接獲通知吃驚

編譯組／加州27日電
加州已售出超過一百萬輛電動車。(Getty Images)
加州已售出超過一百萬輛電動車。(Getty Images)

加州州長紐森日前拜訪士德頓 (Stockton) 居民馬西亞 (Michael Macias) ，恭賀他為加州第100萬輛電動車車主。紐森親訪製成錄影帶。紐森隨後發布加州售出100萬電動車里程碑好消息，同時宣布馬西亞為加州第100萬輛電動車車主。

馬西亞於去年12月10日購買這部大眾汽車 ID.4車型 (Volkswagen ID.4) 的電動車。另根據加州能源委員會 (California Energy Commission) 資訊，加州在去年年底已銷售出105萬4095部電動車。100萬輛電動車里程碑早已超過。

紐森州長幕僚部署承認，他們不清楚何以選中馬西亞為第100萬輛電動車車主。能源委員摩納罕 (Patty Monahan) 表示，決定可能根據DMV資料。因此州府採用資訊可能是車輛DMV登記時間，而非購買日期。

馬西亞是士德頓的藍領階級工人，而非一般人心目中的開昂貴電動車的矽谷科技人，或者是洛杉磯的商界主管。現年43歲的他表示，喜愛這部新車。當州長辦公室與他聯繫時，他感到十分驚奇。

史丹福大學科學與工程管理學教授史維尼 (James Sweeney) 表示，整個情況聽起來像是州長辦公室的公關宣傳。可是100萬輛電動車上路，的確對加州公路交通形成重大影響，電動車已成為加州相當顯著的交通工具，也是具有相當實力的產業。

加州環境與能源局中指出，加州出現第100萬輛電動車里程碑，象徵加州在清潔能源車輛上領先全國。加州人口約占全國10%，可是加州公路上行駛的電動車，高占全國40%的所有電動車。

他們還讚揚紐森上月所提出的數十億元發展電動車專款，並強調這筆推展電動車專款，將使得加州中產階級與藍領階級有能力購買特斯拉 (Teslas) 等類型的電動車。電動車將不全屬富人專用。

加州在減少煙霧，提倡電動車方面長期以來領先全國。從前總統雷根1960年代擔任加州州長開始，加州長期以來採用最嚴格的防治空氣污染法案，大幅度減低煙霧排放。

過去20年來，加州州長從戴維斯 (Gray Davis) 、史瓦辛格 (Arnold Schwarzenegger) 、布朗 (Jerry Brown) ，一直到紐森，均提倡電動車，加強管制空氣污染，甚至讓使用電動車民眾免費上快速車道，購買電動車民眾可取得折扣優惠等。

目前加州銷售車輛中，每八部中，就有一部電動車，加州目前生產電動車裝備的公司共有43家，加州出口總值最高的製造業產品就是電動車，出口總值高達56億元。

電動車 加州 紐森

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