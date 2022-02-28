學校解禁口罩令 加州掀論戰 反對派：戴罩才能保護師生

加州學校是否應解除口罩令，引發爭論。(美聯社)

加州 學校是否應解除口罩 令，引發爭論。一般預料，加州將於28日解除校園內強制戴口罩規定。雖然如此，加州當局堅持認為，校園內戴口罩保護校園師生。因為加州強制校園內戴口罩，幼稚園到12年級的學校這個學年持續保持重啟，沒有發生新冠病毒大流行情況。

沙加緬度最近已放鬆強制許多室內戴口罩規定。Omicron 變種病毒引起大流行雖已緩和，仍有相當人數感染病毒。加州衛生與公共服務局長(Health and Human Services Agency)加利醫師(Dr. Mark Ghaly)強調，戴口罩有效減低病毒傳染。

然而一些醫學界人士與學生家長代表認為，支持戴口罩的科學基礎不夠。有些家長認為，戴口罩影響學生的教育、社交、情緒等健全發展。

加州家長權力(CA Parent Power)領導巴奇加路丕(Megan Bacigalupi)小孩在屋崙聯合學區一所學校上學。她說，沒有人提到校園內禁止戴口罩。教師或家長要學生戴合適的口罩，學生當然可以繼續戴，沒人阻止他們，可是如果有些家長、學生不擔心健康問題，他們可以免戴口罩來學校上課。

加州家長權力代表使用網路，推出「正常狀態緊急性」(urgency of normal)宣傳，要求加州學校2月中旬後，讓學生與家長自由選擇校園內戴不戴口罩。

舊金山加大急診醫學副教授兼新冠防治主任諾伯爾醫師(Dr. Jeanne A. Noble)指出，強制戴口罩已經成為一種「新冠劇場」(Covid theater)。有關戴口罩減低新冠傳染的功效，最樂觀的估計只是普通而已。對保護小孩而言，一點作用也沒有。

諾伯爾與加州家長權力團體立場一致。他說，解除強制帶口罩規定後，新冠校園傳染情形應不會惡化。

今年元月Omicron新冠病毒大流行期間，勢力龐大的加州教師工會對解除校園戴口罩規定持保留態度。元月中旬，全國疾病防治中心(the Centers for Disease Control and Prevention, CDC)開始放鬆戴口罩規定，強調是否強制戴口罩必須根據住院人數，而非感染人數。根據當時CDC規定，灣區學校符合自由選擇戴不戴口罩資格，美國三分之二的縣轄區都有自由選擇戴口罩權。

去年秋天學校重啟時，加州反對強制校園內戴口罩規定開始消聲。主要原因是許多家長對加州學校遲遲沒有重啟感到挫折，當時得到校園重啟機會，校園內強制戴口罩似乎只是一個小小的代價。隨後出現Delta和Omicron變種病毒，更加強家長預防病毒的戒心。

然而加州2月16日放鬆室內強制戴口罩規定後，批評戴口罩聲浪復出。反對人士指出，州府規定完全接種疫苗者，大部分室內場合可免戴口罩，可是校園仍繼續強制戴口罩規定。