北加台灣華語文學習中心—向上中文學苑揭牌 3．1開課

台北駐舊金山經文處處長賴銘琪與學苑校長李漢文共同為中心揭牌。（記者王子涵／攝影）

北加州 台灣華語文學習中心—「向上中文學苑」26日舉行揭牌儀式，台北駐舊金山經文處處長賴銘琪與學苑校長李漢文共同為中心揭牌。李漢文表示，向上中文學苑自2001年以來便服務於南灣社區的華語教育 和文化學習工作，學苑教師有超過十年的授課經驗。學習中心將於3月1日正式開課，提供線上線下混合的授課方式，並開設針對成人的初級水平課程。

擁有25年教學經驗的李漢文十分高興向上中文學苑可以成為台灣華語文學習中心。李漢文說：「這25年來的教育工作生涯的最大挑戰，是當學生們在上課時候都靜悄悄的，身為一位老師此時就要當心了，因為學生們在心裡面可能已經把這位老師三振出局了。老師和學生溝通的時候，需要有感同身受的同等心理。」

北加州台灣華語文學習中心—向上中文學苑26日舉行揭牌儀式。（記者王子涵/聖荷西攝影）

她補充道：「我們在海外推動台灣的華語文學習，是希望透過語文的教學，進一步加強族裔之間的了解，不同文化的欣賞，在社區中加強融合，相互幫助。」

李洲曉表示，學習中文不僅是學習語言，更是文化。（記者王子涵／攝影）

賴銘琪表示，在美國學習中文越來越重要，對於中文教師和課本的需求也逐漸增加，說一口流利的中文有助於工作和生活。賴銘琪說：「鑒於台灣和美國之間有著共同的對於自由、民主和人權的追求，我相信台灣華語文學習中心的開幕將會為所有想要學習中文的朋友提供很好的機會。」

馬漢表示，在這裡發生的事代表了矽谷精神。（記者王子涵/聖荷西攝影）

金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑表示，台灣華語文學習中心將會給當地社區學習中文帶去便利，她祝賀中心圓滿開幕。

莊雅淑表示，台灣華語文學習中心將會給當地社區學習中文帶去便利。（記者王子涵／攝影）

聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）表示，他要求自己的孩子學習中文，並且稱這是「不可商量」的事。「我的孩子現在感謝我當初督促他學中文，現在他可以用中文閱讀和交流。」李洲曉說，「學習中文不僅是學習一門語言，更是了解文化。」

北加州台灣華語文學習中心—向上中文學苑26日舉行揭牌儀式。（記者王子涵／攝影）

聖荷西 市議員馬漢（Matt Mahan）表示，在這裡發生的事代表了矽谷精神，那就是將不同族裔的人們團結在一起，為下一代創造更好的教育環境。「教育改變了我的生活，我出生在一個普通的工薪家庭。感謝我的媽媽讓我接受好的教育，能讓我來到這裡努力實現更好的生活。」

賴銘琪表示，台灣和美國有著共同的價值追求，台灣華語文學習中心的開幕將會提供更多機會。（記者王子涵／攝影）

向上中文學苑教師、前北加州中文學校聯合會會長謝瑜年博士從事中文教學工作超過40年。「看到北加灣區中文學校發展壯大，我也貢獻過一些事情。」謝瑜年說，「現在雖然退休了，但是還是很喜歡和孩子們在一起。」

向上中文學苑校長李漢文有著25年的教學經驗。（記者王子涵／攝影）

參與揭牌儀式的嘉賓還有前加州眾議員朱感生、華僑文教服務中心副主任徐廣梅、佛列蒙市議員黃潔宜（Teresa Keng）、前聖荷西市議員哈米斯（Johnny Khimas）、僑務委員呂玉貞、僑務咨詢委員林美蓮、僑務顧問陳安東、傅紅玉基金會董事長傅紅玉博士、文體會會長高椿惠、南灣同鄉會會長周信結、聖荷西急難救助協會副會長陳俊成等。