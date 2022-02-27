我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭開戰要花多少錢？愛沙尼亞前防長：每天200億

2華女遭槍殺 新墨州按摩店連續槍案 針對亞裔？

屋崙消防車躲避車輛失控撞進公寓 3消防員受傷

記者劉先進／屋崙報導
26日中午12時40分，屋崙消防局一輛消防車，在前往救火途中，為躲避一輛左轉汽車，撞上Grand Ave公寓樓一樓的一家已結業、正裝修的商戶前門。3名消防員受傷。（記者劉先進／攝影）
26日中午12時40分，屋崙消防局一輛消防車，在前往救火途中，為躲避一輛左轉汽車，撞上Grand Ave公寓樓一樓的一家已結業、正裝修的商戶前門。3名消防員受傷。（記者劉先進／攝影）

26日中午12時40分，屋崙消防局一輛配備雲梯的大型消防車，在前往救火途中，為躲避一輛左轉汽車，撞上Grand Ave公寓樓一樓的一家已結業、正裝修的商戶前門。事故導致大樓的水管破裂，淹沒地下室，當局緊急關閉了大樓的水和電，並進行疏散。三名消防員受傷，被送往醫院救治，沒有其他傷亡情況。

26日下午1時許，記者在現場看到，事發的Grand Ave一段道路，全部封鎖。消防車車頭直插入公寓樓一樓門口，雖然公寓樓整體結構沒有破壞，但由於消防車巨大的衝擊力，將旁邊的路燈等設備撞壞。

屋崙消防局發言人亨特（Michael Hunt）表示，這輛消防車當時在前往一場火災的滅火任務中，發生車禍。當時，消防車為了躲避一輛從Grand Ave左轉進入Perkins St的車輛，偏離了道路，撞上公寓樓。三名消防員受了中度傷勢。

車禍發生後，消防車仍被卡在公寓樓內數小時，大量民眾圍觀。消防局官網推特在下午5時許說，消防車已成功從建築物中移出。但現場很活躍，目前沒有大樓重新開放的時間表。受傷的消防員繼續在Highland醫院接受治療。

屋崙警局正在調取周邊攝像頭，以查清此事。

26日中午12時40分，屋崙消防局一輛消防車，在前往救火途中，為躲避一輛左轉汽車...
26日中午12時40分，屋崙消防局一輛消防車，在前往救火途中，為躲避一輛左轉汽車，撞上Grand Ave公寓樓一樓的一家已結業、正裝修的商戶前門。3名消防員受傷。（記者劉先進／攝影）

屋崙 車禍 汽車

上一則

民調：加州人對公立學校評價 急降

下一則

北加台灣華語文學習中心—向上中文學苑揭牌 3．1開課

延伸閱讀

受聯邦監管近20年 屋崙警局有望擺脫

受聯邦監管近20年 屋崙警局有望擺脫
屋崙育民特許學校 搬遷動議遭否決

屋崙育民特許學校 搬遷動議遭否決
屋崙9街 2持槍男光天化日下洗劫亞裔夫婦

屋崙9街 2持槍男光天化日下洗劫亞裔夫婦
安那罕大麻屋失火4傷 包括2消防員

安那罕大麻屋失火4傷 包括2消防員
抗議關閉學校 屋崙聯合學區師生「絕食」擴大

抗議關閉學校 屋崙聯合學區師生「絕食」擴大

熱門新聞

柯小姐（左）購物後要離開時遭搶。（記者李榮/攝影）

北加華人佛利蒙Costco購物 上車後遭搶

2022-02-25 19:27
貝斯特國際中心專門為國際生提供服務。（史丹福校報）

特工常採欺騙性策略…中國留學生遭FBI盤查 專家教戰

2022-02-26 02:20
祈凱立分析，台灣對美國的意義不同，台灣不是烏克蘭，不會是下一個被入侵的目標。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

史丹福大學學者：台灣不是烏克蘭

2022-02-24 19:35
紅圈顯示，一個嫌犯手中持槍搶劫。（視頻截圖）

屋崙9街 2持槍男光天化日下洗劫亞裔夫婦

2022-02-22 02:20
最新數據表示，美國二手車價格持續攀升，漲幅甚至超越比特幣和其他資產。（美聯社）

二手車價持續走高 灣區買家望車興嘆

2022-02-23 02:19
柏克萊加大公共政策教授、柯林頓政府前勞工部長賴克表示，類似俄羅斯入侵烏克蘭這樣的國際危機總有失控風險。（取自柏加大官網）

普亭侵烏 柏加大教授憂：美俄或意外引爆核武

2022-02-25 02:19

超人氣

更多 >
哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意
俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭

俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭
談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適

談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適
將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動