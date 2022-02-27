屋崙消防車躲避車輛失控撞進公寓 3消防員受傷

26日中午12時40分，屋崙消防局一輛消防車，在前往救火途中，為躲避一輛左轉汽車，撞上Grand Ave公寓樓一樓的一家已結業、正裝修的商戶前門。3名消防員受傷。（記者劉先進／攝影）

26日中午12時40分，屋崙 消防局一輛配備雲梯的大型消防車，在前往救火途中，為躲避一輛左轉汽車 ，撞上Grand Ave公寓樓一樓的一家已結業、正裝修的商戶前門。事故導致大樓的水管破裂，淹沒地下室，當局緊急關閉了大樓的水和電，並進行疏散。三名消防員受傷，被送往醫院救治，沒有其他傷亡情況。

26日下午1時許，記者在現場看到，事發的Grand Ave一段道路，全部封鎖。消防車車頭直插入公寓樓一樓門口，雖然公寓樓整體結構沒有破壞，但由於消防車巨大的衝擊力，將旁邊的路燈等設備撞壞。

屋崙消防局發言人亨特（Michael Hunt）表示，這輛消防車當時在前往一場火災的滅火任務中，發生車禍 。當時，消防車為了躲避一輛從Grand Ave左轉進入Perkins St的車輛，偏離了道路，撞上公寓樓。三名消防員受了中度傷勢。

車禍發生後，消防車仍被卡在公寓樓內數小時，大量民眾圍觀。消防局官網推特在下午5時許說，消防車已成功從建築物中移出。但現場很活躍，目前沒有大樓重新開放的時間表。受傷的消防員繼續在Highland醫院接受治療。

屋崙警局正在調取周邊攝像頭，以查清此事。