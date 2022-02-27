民調：加州人對公立學校評價 急降

民調顯示，加州人對本地公立學校的看法急劇下降。（美聯社）

在過去十年中，加州 人對當地公立學校 的看法急劇下降。根據柏克萊加大政府研究所(IGS)的一項最新民調，只有35%的加州選民給他們當地的公立學校打了A或B級，低於11年前的55%。

2月初進行的民調發現，各政治派別中近四分之三的選民認為，疫情對他們當地公立學校的教育 質量產生了負面影響；從面授學習和口罩強制令，到學校關閉、批判性種族理論和土地稅，都有激烈的爭論。一些家長正在推動罷免教委，最近，舊金山的選民以壓倒性的票數罷免了三名教委，部分原因是出於他們對教委處理疫情期間學生返校問題的不滿，以及對該市菁英學校洛威爾高中招生制度的改變。

民調還發現，子女在私立、教會或特許學校就讀的家長，以及非裔選民和共和黨人及強烈保守派選民，對公校的批評最多；有孩子在傳統公立學校上學的家長有一半以上即53%打了A或B。四分之一的選民給他們當地的學校打了C級，同樣比例的人打了D級或F級，而2011年只有10%。

不同地區選民的看法有些不同，舊金山灣區只有35%的選民給當地學校打A或B，但橙縣50%的選民給當地學校打了類似的高分。

過去十年來，人們對標準化考試和教師工會的看法並沒有大的改變。根據最新的民意調查，42%的選民認為測試通常會改善教育，而47%的人認為它們會損害教育。在2011年，38%的人說它們有助於教育，而49%的人說考試損害了教育。IGS發現，大多數共和黨人和保守派認為標準化考試有幫助，但民主黨人和自由派選民認為它們更有害。

約46%的選民認為，教師工會努力幫助教師在一個非常艱難的職業中取得成功，這一數字與2011年的45%大致相同。但也有43%的選民表示，工會過於關注教師的需求，而不是學生的需求，比2011年的49%略有下降。

選民對四歲兒童的免費、自願學前教育的支持更加一致。加州計畫在今年秋天開始分階段實施這一計畫。三分之二即67%的選民支持這一想法，只有25%的人反對。在舊金山灣區的非裔和拉丁裔選民中，支持率尤其高，因為這裡的學前教育費用可以與大學學費相媲美，這在民主黨人中也是如此。只有共和黨人和強烈的保守派選民普遍反對，各僅有三分之一的人支持這一想法。

這項針對8937名註冊選民的民意調查，於2月3日至10日以英語和西班牙語在線進行。