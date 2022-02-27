屋崙華埠治安好轉 華促會、亞裔警官協會宴謝警員

屋崙華埠社區促進會26日和屋崙亞裔警官協會聯合舉行感恩警員午宴活動。亞裔警官協會會長Michael Chung（左三）、華促會籌委會主席莊錦鎮（右二），華埠社安隊負責人馬作林（右一）、美國華裔精神健康聯盟負責人彭一玲（右三）出席。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 社區促進會（OCIC，簡稱華促會）26日和屋崙亞裔警官協會（Oakland Asian Police Officers Association）聯合舉行感恩警員午宴活動。自從華埠罪案飆升後，屋崙警局利用額外巡邏維護治安，華埠治安明顯好轉，華促會希望藉此感謝警員為社區的服務。

100多警員出席午宴活動。有警員C. Kelley拿到社區表達愛意的紅色心形幸運折紙，笑開了懷。東灣台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林、美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）等出席。

亞裔警官協會會長、屋崙警局警員Michael Chung表示，警局一直在努力與社區合作，希望工作能得到社區的支持，「沒有社區的支持，我們很難獨力完成這些工作。」

Michael Chung說，考慮到之前華埠暴力犯罪 和搶劫率高，所以，在過去六個月中，警局一直在華埠進行額外的加班巡邏，試圖降低暴力犯罪。目前，警局每天至少有六人在華埠巡邏。維護華埠治安。華促會也一直非常欣賞警局的工作，「今天他們用具體的行動，贊助這次感恩午餐，我們也很感謝社區的支持。」

Michael Chung表示，因為巡邏的警力是利用加班撥款，一直到預算使用完畢前，警力都會安排在華埠。「警局現在面臨的挑戰是資金、以及人手短缺。服役警員人數不夠，要讓警員出來加班、工作更長時間，比較困難。我們非常感謝有額外的預算撥款，但即使有撥款，也要激勵警員站出來，在正常輪班之外額外工作幾個小時，以真正為華埠提供安全。」

他還透露，目前暴力犯罪向周邊地區轉移，警局也會安排警力去遏制罪案發生。華促會此前捐助一筆資金幫警員購買六架無人機，市府行政部門正在進行審核，希望早日通過。

華促會籌委會主席莊錦鎮（Stewart Chen）表示，作為華促會籌委會主席，只要有幫助警員的活動，都會盡量趕到，義不容辭的過來幫忙。此次感恩午宴的經費，由華促會籌委會委員私人捐贈，沒有使用華促會一分錢。

莊錦鎮說，華埠居民目前最關心的就是治安。上次華促會和警局局長溝通得知，加班巡邏會貫穿2022年底。「雖然如此，但警局華埠巡邏使用的是加班經費，並非百分百責任，只要預算用完，隨時可以變。我們希望和警局互相幫忙，守望相助，盡量說服警局，讓他們在華埠維持長時間的警力布置。」