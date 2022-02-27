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非裔歷史月、中農曆新年攜手同慶

記者李怡 / 舊金山報導
灣景區街會現場。（記者李怡/攝影）
灣景區街會現場。（記者李怡/攝影）

舊金山的中國農曆新年慶會，除了在華埠舉行之外，今年起也在舊金山市第7、第10和第11區舉行。本周六，傳統的農曆新年街會和非裔歷史月同時舉辦，讓節日氣氛更顯濃厚。

26日上午11時至3時，在灣景區（第10區）的街會，由三個活動場地組成，包括：Leland街與Peabody街、Raymond街之間的綠色通道、Leland街與Cora街之間的社區公園。這是第10區市議員華頌善辦公室首次在轄區內主辦的非裔歷史月及中國農曆新年街會。

華頌善表示，慶會上有非裔、亞裔、拉美裔等多元文化表演，同時舊金山市多個部門及社區組織和商戶擺設了20個攤位，舉辦社區資源展。現場還為兒童接種疫苗，前20名接種疫苗的兒童將獲贈兒童滑板車。此外，還為民眾提供免費的牙醫檢查。

同日12時至3時，位於第7區與第11區之間的團結廣場（Unity Plaza，1002 OCEAN AVE., S.F. CA94112），由社區青年中心CYC主辦「海洋大道農曆新年慶祝活動」。 CYC行政主任溫靜婷介紹說，這是一項跨文化參與的社區活動，目的是辦成一場充滿活力的文化盛會，包括舞蹈、書法、手工藝、遊戲、藝術品攤位等，一起慶祝農曆新年虎年。

現場設有兒童康樂節目、手工藝展區，本地慈善機構還將向參加現場活動的兒童送出200對新鞋子。主辦單位也從海洋大道的當地餐廳訂購了400份午餐免費提供給社區民眾。活動現場同樣也提供疫情檢測及疫苗接種服務。

市長布里德、州眾議員丁右立、市議員安世輝、前市議員主席余鼎昂、估值官郭華建等民選官員出席了慶會，與民同樂。

灣景區街會現場。（記者李怡/攝影）
灣景區街會現場。（記者李怡/攝影）
街會現場。（記者李怡/攝影）
街會現場。（記者李怡/攝影）

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