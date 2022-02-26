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舊金山市政廳附近3聲槍響 1人重傷

記者李怡 / 舊金山報導
案發地在舊金山市政廳附近，也是市內的交通要到，平日車流、遊客、公交站點匯聚於此。 （記者李怡／攝影）
案發地在舊金山市政廳附近，也是市內的交通要到，平日車流、遊客、公交站點匯聚於此。 （記者李怡／攝影）

舊金山市政廳附近周二發生一起槍擊案，地點接近遊民露宿場地，非盈利組織Urban Alchemy的一名街頭保安巡邏員中彈受傷，警方正在搜捕兩名被指涉案的男子。因受害者拒絕向媒體透露姓名，目前還未有案件的最新進展和消息更新。

槍擊案發生於本周二下午3時50分，地點是位於舊金山亞洲藝術博物館南端Hyde街的一處遊民安全露宿點旁。據「舊金山紀事報」報導，現場當時接連傳出三聲槍響，有目擊者稱，兩名身穿連帽衣和戴著口罩的男子，事後朝市政廳方向逃走，其中一人手中拿著槍。

目擊者稱，中槍的街頭巡邏員，左肩下方中彈重傷，案發後他冷靜站於原地，等待警員前來，並錄取了口供，隨後由趕到的救護車包紮送醫。

Urban Alchemy是營運遊民安全露宿場地的非盈利組織，巡邏員也被稱街頭大使，他們在市府合約下負責巡邏田德隆區(Tenderloin)區，制止街頭破壞行為。有案件目擊者表示，這次的槍擊案似與遊民露宿場地無關，並不是遊民所為。

Urban Alchemy創辦人暨主任米娜(Lena Miller)向媒體發出聲明表示，慶幸遇襲者傷勢不重。他感謝受傷的街頭大使和他的同伴每日所做的工作。

遊民 舊金山 槍擊

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