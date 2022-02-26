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彼得森案7號陪審員 否認是家暴受害者

編譯組／美聯社沙加緬度25日電
彼得森案第七號陪審員25日在聽證會上否認自己是家暴受害者，對彼得森沒有任何偏見。圖為彼得森25日在聽證會上聆聽會議進行的情形。（美聯社）
彼得森案第七號陪審員25日在聽證會上否認自己是家暴受害者，對彼得森沒有任何偏見。圖為彼得森25日在聽證會上聆聽會議進行的情形。（美聯社）

彼得森（Scott Peterson）殺害孕妻案是否重審的關鍵陪審員25日發誓，在她2004年任陪審員期間聽到彼得森殺害妻子的證據之前，對他沒有任何偏見。

彼得森殺孕妻案的前陪審員奈斯（Richelle Nice）25日出席聽證會時說：「在審判前，我對史考特（彼得森）沒有任何憤怒或怨恨。審判後，說實在有一點，因為我全程參與庭審，聽到了所有的證據。」

彼得森的律師原本希望證明奈斯對彼得森持有偏見，導致他無法獲得公正的審判。然而，奈斯接受法官詢問時所做的大部分陳述，都與先前提出的書面聲明相同。她表示，她不認為自己是家暴受害者，審判時也是根據證據做出決定。

奈斯在書面聲明和25日的證詞中，解釋了為何沒有在審前的陪審員問卷中透露她曾經尋求過禁制令，因為她「真的很擔心她未出生的孩子」。

她還對法院文件提出異議。文件指她的同居男友在她再次懷孕時毆打她，但奈斯表示，是她毆打男友。

法官25日以本名稱呼過去被稱為「第七號陪審員」的奈斯。奈斯在判決後接受媒體採訪時，以及與其他六名陪審員合著關於案件的書中，已公開了她的姓名。

在主審法官馬蘇洛（Anne-Christine Massullo）拒絕他穿一般服裝出庭後，彼得森25日身著聖馬刁縣監獄囚服出席聽證會。

馬蘇洛被加州最高法院委以重任，要她深入了解奈斯是否為了成為陪審員，有刻意隱瞞個人經歷的不當行為，以及她是否對彼得森存有偏見，讓彼得森未能獲得公平的審判。

奈斯表示，她先前的書面聲明都是事實，但想解釋一些細微差別。她說，她不認為自己在2000年的案件中是家暴受害者，因為其男友的前女友並未直接威脅她未出生的孩子，儘管當時申請禁制令時是這麼說。

奈斯在庭上說：「她沒有蓄意要傷害我的孩子，但如果我們兩個打起來在地上翻滾，我害怕會失去孩子。」

關於其同居男友在2001年對毆打她一事認罪，奈斯表示，事實是她毆打他。她說：「艾迪（Eddie）從來沒有打過我，我不是家暴受害者，是我出手打他。」

奈斯說，是她的男友打電話報警抓她，但因為她的嘴唇當時不小心被牙套刮破流血，警察以為是其男友施暴，因此逮錯了人。

彼得森律師之一哈利斯（Pat Harris）在質詢中表示，奈斯男友坦承他當時對奈斯不忠，影響奈斯對彼得森有偏見，奈斯也予以否認。

這場聽證會將為期一周，法官必須在聽證會結束後90天做出裁決，控辯雙方都可以對裁決提出上訴。

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