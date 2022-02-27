讀者投書：菲律賓裔美國人（三）

李元慶。（作者提供）

老李在夏威夷 和加州 都生活過，有些感性認識，對兩地的菲律賓裔稍加對比一下。夏威夷的菲律賓裔占州總人數最高，2017年超過了四分之一，加州則是單一州菲律賓裔占了全美菲律賓裔人口的40%以上。

來看看美國菲律賓裔總體的情況。Pew研究所2015年美國社區抽樣調查結果顯示，菲律賓裔美國人25歲以上者，學歷為大學以上的比率為46%，低於華裔的53%，但平均家庭收入為8萬元，卻高於華裔家庭的7萬元。事實上，亞裔各族群中，菲律賓裔的平均收入僅次於印度裔，是第二名。

收入通常都與教育 水準有關，但為什麼華裔的學歷較高，但菲律賓裔收入卻較高。這是為什麼呢？在美國生活的朋友可能猜得到答案。

美國的醫療衛生行業的工作收入豐厚，醫生一直是高收入階層，而護士、特別是註冊護士，收入與甚至與電腦工程師差不多，而且他們有可觀的加班費，其他醫療衛生方面的輔助人員收入也不錯。

根據統計，美國大約有15萬名菲律賓裔護士。加州註冊護士中，菲律賓裔占了總護士人數的20%，但菲律賓裔人占加州總人口比率僅4%多一些。

護士不一定要有本科學位，雖然學位會有幫助，但護士重要的是通過National Council Licensure Examination (NCLEX)考試，也就是資格考試，而參加這個考試，只要有護士副學士（Associate’s degree in Nursing）就可以了。

許多菲律賓技術移民就是因為考上了護士執照，可以透過不限制名額特殊類別移民美國。美國過去、現在、還有將來都缺乏數量可觀的醫生和護士，所以不少國外取得的醫學院學位和護士訓練都承認，不過需要通過嚴格考試和從頭開始的實習訓練才可上位。

不僅是護士，還有其他醫院的輔助技術人員也是如此，像化驗員，菲律賓裔的比率也特別高。以上分析應該可以解釋華裔和菲律賓裔教育和收入反方向的原因了。

我的一位住在夏威夷的老友小華說，他參加過普查資料的分析工作，夏威夷的平均收入是印度裔老大，華裔高於菲律賓裔，與美國平均情況不一樣。我也稍微比較了一下，完全是因為好奇心。

夏威夷旅館工作人員中，菲律賓人比率非常高。我沒有找到將菲律賓人在加州和夏威夷的比較文章和資料。但是看到一張2005年的夏威夷菲律賓裔25歲上大學教育比率表格，只有14.7%，大大低於夏威夷人口平均數的27.9%。這也一定小於加州菲律賓裔，因為全國的菲律賓平均數是46%，雖然是2015年的資料。

我查夏威夷的情況，因為20年前在那裡就有些感性認識，菲律賓裔集居地區多是較差的，還有服務行業多是他們。同一篇文章也指出菲律賓裔有30%的從事服務業，高於夏威夷的平均數22%。大家都知道，服務業收入一般不會高了。

看樣子，夏威夷菲律賓裔在社會經濟、教育、還有職業方面同他們自己在全國的平均數差別挺大的，他們比美國大陸的菲律賓裔落伍，拖了後腿。為什麼會造成這個情況呢？

應該是美國大陸，特別是加州菲律賓裔中的技術移民比率高，比如護士。而夏威夷家庭團圓類別的移民比率高。前者在教育和就業方面都有優勢，這樣當然美國大陸的菲律賓裔的收入和教育水準都比夏威夷來得高。

前面提到的夏威夷兩所著名私立學校，iolani和Punahou也可以看出這個情況。實際上，在夏威夷掌握政治和經濟權利的很多人都是這兩所貴族學校畢業的，加上另外一所只有夏威夷血統才能夠入學的kamehameha學校的畢業生。

找不到菲律賓裔資料，因為統計都是將所有亞裔歸為一個「亞裔欄目」。Iolani是亞裔57%，Punahou是14%，kamehameha當然是100%的夏威夷人。

我見到過學生的花名冊，因為曾經參加過別人孩子在那裡畢業典禮，幾乎見不到菲律賓裔的名字，雖然他們在總人口中比率最高。

現在這些學校學費都接近三萬元，多是夏威夷有點錢的家庭才可以付得起，當然還要通過嚴格的入學考試。

對這些學校有點認識是因為曾經也想送孩子去，被錄取了，可是孩子堅決不去，說她的狐群狗黨都沒有去，也算是節省了老李的錢。我們在夏威夷的許多老友，也都是咬著牙送孩子進了這前兩所私立學校，夏威夷工資普遍低，真是不容易。

當然也有成效，這兩所私校畢業的學生畢業後大都進入美國本土的高排名大學。我還知道有個孩子在哈佛一直讀完法學院後回去參政、當議員。大家都知道，歐巴馬是Punahou中學的驕傲，他曾經是學校籃球隊的。

在夏威夷時我讀過一本書，談到這兩所學校同夏威夷政治經濟精英的關係。對了，孫中山當年受到老哥資助，在Iolani上過學，後來轉到Punahou，這樣說來，Punahou起碼培養了兩個總統，孫中山和歐巴馬。

唉，當年應該咬牙堅決讓閨女去Punahou了。