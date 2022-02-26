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逾百名無薪實習生 公司工作主力 控矽谷初創公司剝削

編譯組╱灣區25日電
加州勞資關係局勞工標準執法部門助理法務長巴爾特表示，依據加州法律，無薪實習生不得執行公司業務不可或缺的任務。(圖取自加州勞資關係局官方臉書)
加州勞資關係局勞工標準執法部門助理法務長巴爾特表示，依據加州法律，無薪實習生不得執行公司業務不可或缺的任務。(圖取自加州勞資關係局官方臉書)

在矽谷與美國公司，聘請實習生包括有薪與無薪，相當常見。但異乎尋常的是，一家公司工作力主要由無薪實習生組成。

根據「舊金山紀事報」報導，桑尼維爾初創公司「Oigetit Fake News Filter」自述為一家以人工智慧進行事實核查的公司，似乎仰賴過多無薪實習生來完成大量工作。紀事報採訪多名前公司實習生，大部分受訪者表示，他們監督其他無薪實習生、總數超過100人。所有受訪的實習生皆表示，認為Oigetit利用他們。大多數人表示，感覺工作勞累過度，並且沒有從其中獲益。

加州勞資關係局(California Department of Industrial Relations)勞工標準執法部門助理法務長巴爾特(David Balter)表示，依據加州法律，無薪實習生不得執行公司業務不可或缺的任務。

Oigetit法務顧問科索夫(Alan Kossoff)電郵回覆紀事報指出，實習生對企業來說並非必須，但卻為年輕或缺乏經驗的個人提供了獲得寶貴產業經驗，並幫助他們在專業和學術表現。大部分公司實習生都很高興，並運用他們在 「Oigetit Fake News Filter」受訓和經驗，在學術和企業生涯中發揮優勢並從中受益。

公司網站顯示，截至12月，Oigetit在美國有42名員工、海外有110名員工來自澳洲至越南等國家。實習生透露，他們在疫情之前，就開始遠距工作。

科索夫表示，公司在加州有七名有薪員工及少數無薪實習生，其他實習生則在美國各地。大多數實習生在其他國家。但他並未回答有關有多少有薪員工是全職。根據實習生說法與Oigetit在LinkedIn職位列表，無薪實習生執行任務包括須在社交帳戶經常發文、監控分析、公司應用程式品管測試、撰寫應用程式等。

許多實習生告訴「紀事報」，他們還被分配到通常是由人力資源部門執行工作，例如面試與篩選其他實習生候選人，然後進行培訓新進實習生。很多實習生透露，他們雖然沒有薪水，但被賦予監督其他無薪實習生任務，在特定情況下，從數人到數十人不等。

不過，科索夫表示，Oigetit實習生是在有薪員工的監督之下工作。但他並未回答有關實習生是否監督其他實習生、或參與招聘與入職其他實習生的問題。

巴特爾指出，在加州，無薪實習生應接受與他們在學校所學內容相當的培訓、接受正式員工的監督，而非取代有薪員工。受訓學生不應是廉價勞工來源。他透露，勞工標準執法部門已收到兩份關於Oigetit涉嫌違反勞動法的舉報，但無法證實或否認任何目前進行中調查。

科索夫則表示，Oigetit有關實習生作法，遵循聯邦與州法律。

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