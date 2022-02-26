柏克萊加大2華裔助理教授 獲史隆研究獎

柏克萊加大的機械工程系助理教授格蕾絲·顧（Grace Gu）因開發3D列印技術獲史隆研究獎。（取自柏加大官網）

柏克萊加大 在官網宣布，學校四名助理教授獲得史隆研究獎（Sloan Research Fellowship）。該獎項是授予早期職業科學研究人員的最著名榮譽之一，每個人都將獲得為期兩年的7萬5000研究經費，用於支持其研究。其中兩個獎項獲得者為華裔，機械工程系助理教授格蕾絲·顧（Grace Gu）因開發3D列印 技術獲獎；數學分析領域的助理教授張瑞祥（音譯，Ruixiang Zhang）因為從事與諧波分析有關的各種問題的研究獲獎。

自從1955年以來，艾爾弗·史隆基金會（The Alfred P. Sloan Foundation）頒發史隆研究獎，為早期的職業科學家和學者提供支持和認同，在國際上頗有聲譽，柏加大有291名教師獲得這一榮譽。基金會2月宣布，今年有118名學者獲獎。基金會在一份公告中說，這些研究金表彰那些成就和潛力使他們成為美國和加拿大下一代科學領袖的年輕學者。

獲獎學者中，柏加大神經生物學和分子與細胞生物學的費舍爾（Yvette Fisher），以果蠅為模型，試圖瞭解神經系統如何在不斷變化的條件下處理資訊。在電生理學、雙光子成像、先進的遺傳方法和定量行為分析等工具的幫助下，費舍爾的研究旨在解碼，果蠅的大腦如何能夠構建和保持連貫的方向感。

電子工程和電腦科學系的塔爾（Avishay Tal）研究理論電腦科學，重點是計算複雜性、布爾函數分析、電路複雜性、公式複雜性、查詢複雜性、偽隨機性、學習、組合學、量子計算以及演算法和下界之間的聯繫。

柏加大官網的介紹文字說，格蕾絲·顧結合了各種方法，包括人工智慧、機械工程和材料科學，以推進增材製造領域（也稱為3D列印）發展。這項工作的目標是使增材製造更容易獲得、更經濟、更普遍地用於創造各種產品，包括頭盔、有彈性的輕質結構材料、軟體機器人和生物醫學 設備。張瑞祥從事與諧波分析有關的各種問題的研究，包括歐幾里得諧波分析和局部對稱空間上的諧波分析，以及分析數論和加法組合學的研究。