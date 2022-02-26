罷免舊金山教委工作組解散 感謝華裔團結

拓展小組在華裔社區動員選民投票，激勵每位選民用好手中這一票，為自己的權益發聲。 （本報資料圖片）

華人╱亞裔選民拓展工作組在舊金山成功罷免 三名教委選舉中起到了關鍵作用。罷免選舉結束後，在本周的小組例會上，宣布選民拓展工作組解散，但工作組成員會繼續關注社區教育 ，並為未來社區需要時刻準備著。

工作組的核心成員林文傑、徐安、朱偉、招霞等均是舊金山公立學校的學生家長。他們在回顧總結本次小組活動中表示，是因舊金山三名被罷免教委對學生對教育不尊重不負責的態度，激發了大家團結在一起，為了孩子的教育權益行動和發聲，正是這樣一個「只是為了孩子」的單純目標，和圍繞於此的積極行動，促成了這次的勝利；正是因為他們不懈努力的動員，華裔在這次罷免行動中起到不可忽視的作用。

拓展工作組的核心小組成員徐安表示，在去年的12月，為動員罷免選舉成立的華人亞裔選民拓展工作，已完成了它的使命和任務，所以也將臨時解散這個小組。但是未來，他們會隨時根據新的情況和挑戰，在不同的時間，以不同的方式重新組合，他們將隨時準備著為華人亞裔社區的權益服務，為社會利益著想，並準備在未來再次飛躍。

徐安說，這次的運動首先是被華裔社區媒體報導，並引發了關注，之後相繼得到了像紐約時報、NBC新聞、紐約郵報、NTR電台、霍士新聞台、美聯社以及中國日報和英國等國家媒體的採訪報導。被媒體關注華裔選民事蹟，也是對美國不同社區族裔群體的鼓勵，鼓勵大家無論是誰，只要是遇到不公平就要勇敢的站出來，用手中的這張選票為自己發聲。

工作組的核心成員之一朱偉介紹，這場發源自華裔社區的罷免運動，分為徵集簽名、推動選民投票 兩大階段，其間還包括選民教育及推動非公民選舉的工作。這是爭取最可能多的選民投票支持罷免的重點。

她說，從去年12月14日小組第一次開會，到12月18日在華埠、12月24日在灣景區投入選民登記等系列工作，到選票截止的最後一周，尤其是2月15日選舉投票的當天，還有選民焦急的打電話給他們，說要積極踴躍參與投票，這讓她覺得選民教育的意義重大。這次的罷免選舉成功了，但在這期間也看到華裔選民的對投票權的認識不足，並沒有積極參與投票和用好手上的這一票。

拓展小組成員感謝每一位參加這次罷免選舉投票運動的學生家長、教育支持者以及支持小組工作的志願者。他們表示，正是大家團結在一起，堅持不放過任何一張選票的韌勁，為華裔社區發聲維護權益畫上了濃墨重彩的一筆。現在是一次活動的結束，也是下一個運動的開始，小組成員時刻準備著，為族裔和社會權益發聲。