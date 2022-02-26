罷免舊金山教委工作組解散 感謝華裔團結
華人╱亞裔選民拓展工作組在舊金山成功罷免三名教委選舉中起到了關鍵作用。罷免選舉結束後，在本周的小組例會上，宣布選民拓展工作組解散，但工作組成員會繼續關注社區教育，並為未來社區需要時刻準備著。
工作組的核心成員林文傑、徐安、朱偉、招霞等均是舊金山公立學校的學生家長。他們在回顧總結本次小組活動中表示，是因舊金山三名被罷免教委對學生對教育不尊重不負責的態度，激發了大家團結在一起，為了孩子的教育權益行動和發聲，正是這樣一個「只是為了孩子」的單純目標，和圍繞於此的積極行動，促成了這次的勝利；正是因為他們不懈努力的動員，華裔在這次罷免行動中起到不可忽視的作用。
拓展工作組的核心小組成員徐安表示，在去年的12月，為動員罷免選舉成立的華人亞裔選民拓展工作，已完成了它的使命和任務，所以也將臨時解散這個小組。但是未來，他們會隨時根據新的情況和挑戰，在不同的時間，以不同的方式重新組合，他們將隨時準備著為華人亞裔社區的權益服務，為社會利益著想，並準備在未來再次飛躍。
徐安說，這次的運動首先是被華裔社區媒體報導，並引發了關注，之後相繼得到了像紐約時報、NBC新聞、紐約郵報、NTR電台、霍士新聞台、美聯社以及中國日報和英國等國家媒體的採訪報導。被媒體關注華裔選民事蹟，也是對美國不同社區族裔群體的鼓勵，鼓勵大家無論是誰，只要是遇到不公平就要勇敢的站出來，用手中的這張選票為自己發聲。
工作組的核心成員之一朱偉介紹，這場發源自華裔社區的罷免運動，分為徵集簽名、推動選民投票兩大階段，其間還包括選民教育及推動非公民選舉的工作。這是爭取最可能多的選民投票支持罷免的重點。
她說，從去年12月14日小組第一次開會，到12月18日在華埠、12月24日在灣景區投入選民登記等系列工作，到選票截止的最後一周，尤其是2月15日選舉投票的當天，還有選民焦急的打電話給他們，說要積極踴躍參與投票，這讓她覺得選民教育的意義重大。這次的罷免選舉成功了，但在這期間也看到華裔選民的對投票權的認識不足，並沒有積極參與投票和用好手上的這一票。
拓展小組成員感謝每一位參加這次罷免選舉投票運動的學生家長、教育支持者以及支持小組工作的志願者。他們表示，正是大家團結在一起，堅持不放過任何一張選票的韌勁，為華裔社區發聲維護權益畫上了濃墨重彩的一筆。現在是一次活動的結束，也是下一個運動的開始，小組成員時刻準備著，為族裔和社會權益發聲。
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