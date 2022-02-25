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受聯邦監管近20年 屋崙警局有望擺脫

編譯組╱屋崙24日電
受聯邦監管近20年，屋崙警局有望結束此局面。圖為局長阿姆斯壯。（取自臉書）
受聯邦監管近20年，屋崙警局有望結束此局面。圖為局長阿姆斯壯。（取自臉書）

法庭監督員發現，屋崙警局在聯邦監督下近19年的努力正在取得進展。監督員瓦肖（Robert Warshaw）日前向聯邦法官奧瑞克（William H. Orrick）提交了報告，確認屋崙警察局在實施幾十項改革的任務中又完成了兩項任務，還剩三項有待完成。

瓦肖在報告中寫道，該部門已經完成了談判達成的和解協議中 「兩個最關鍵的要求」，並鼓勵 「部門領導保持警惕，使這項新近達到的合規性得以繼續保持」。

和解協議和聯邦監督源於2000年的一項集體訴訟，指控四名被稱為 「騎手」的官員因毆打居民和偽造證據侵犯了公民權利。2003年，法院命令屋崙警局接受聯邦監督，要求該部門完成51項任務，以使該部門在對人員的態度、培訓和紀律行動上有所改善。

報告稱屋崙警局在及時完成內部調查，以及確保針對部門人員的投訴程序高效和公平方面達到了合規，但仍必須減少在車輛、行人和自行車攔截上的種族區別對待。警局曾試圖在2018年做到這一點，不再因低級別的違規行為而將行人攔下。該政策確實導致了攔截的減少，但種族區別對待上的改善不顯著，非裔駕車者被攔截的頻率仍然是白人司機的10倍以上。

此外，該部門的任務還有招募更多不同背景的官員。局長和議會成員都表示這是首要事項；以及確保及時完成武力使用調查。

市長薛麗比23日采表示，承認法院監察員的調查結果。「屋崙的領導層仍然致力於擁有全國最專業和進步的警察部門」，她說。「我們對公共安全的願景，基於對持續和堅持改進的承諾，以滿足社區的最高價值和期望」。

屋崙警察局長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）去年宣誓就職時說，他的首要任務之一是以 「激光聚焦

般的專註」來領導該部門完成規定的改革。

原告律師之一伯里斯（John Burris）說，警局正在朝著實現全面合規的方向取得 「穩步進展」，希望他們能在年底前完成所有任務。一旦實現了合規，它將進入一年的監測，以確保合規性得到維持。

屋崙 警察 非裔

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