殺孕妻彼得森重審？取決第7號陪審員

被稱為「第七號陪審員」的耐斯當年因為一頭紅髮倍受矚目。（美聯社）

被控殺害懷孕妻子和其腹中胎兒的灣區居民彼得森（Scott Peterson）是否能獲得重新審判的機會，將取決於2004年參與審判的一名陪審員是否因為她是家庭暴力受害者而對他存有偏見。

在法院文件中被稱為「第七號陪審員」的耐斯（Richelle Nice），早已在與陪審團其他六名成員合著的書中公開了她的姓名。在審判期間，耐斯一頭染紅的頭髮十分有辨識度，讓她獲得「草莓蛋糕」（Strawberry Shortcake）的稱號。

耐斯將於25日在獲得可豁免被起訴的情況下出庭作證。這場將為期一周的聽證會，目的在證明耐斯當年是否為了獲選進入陪審團將彼德森定罪，蓄意隱瞞曾受家暴 的事實。

彼得森的代表律師之一哈利 斯（Pat Harris）說：「這場聽證會十分關鍵，是證明這名陪審員確實有不當行為、推翻整個審判的機會。」

彼得森案件當年在遴選陪審團時，耐斯沒有透露她2000年懷孕時曾向法院申請禁制令，因為其男友的前女友對她做出威脅，讓她「非常為腹中孩子擔心」。她也沒有透露她2001年再度懷孕時遭到男友毆打。

調查員表示，彼得森被控於2002年殺害懷有8個身孕的妻子蕾西（Laci Peterson），在聖誕夜開船將妻子屍體丟入舊金山灣。後來，一名住在佛萊斯諾（Fresno）的按摩師佛瑞（Amber Frey）向警方表示，她和彼得森在蕾西死前一個月開始交往，彼得森告訴她蕾西已死，彼得森因此被捕，但他自始至終一直辯稱自己無罪。

儘管加州 最高法院去年12月推翻了彼得森的死刑判決，並下令高等法院法官馬蘇洛（Anne-Christine Massullo）調查耐斯是否造成判決不公，但最高法院也說：「還有很多間接證據可以證明彼得森有罪。」

哈利斯表示，如果彼得森獲得重審的機會，他們可以提出蕾西失蹤當天住家附近有竊賊、目擊者當天看到蕾西仍活著、她的胎兒「至少多存活了五到六天」的驗屍報告等新證據。

然而，檢方表示，彼得森的律師並沒有提供任何耐斯有「不良動機」隱身成為陪審員的證據，可以支持他們稱彼得森應獲得重審機會的說法。

耐斯的新律師卡爾（Geoffrey Carr）對美聯社說：「我的當事人去年做出的陳述絕大部分都是事實，其餘的則看你如何解讀。我不認為她會在聽證會上說出任何令人震驚的話。我告訴她，妳現在的唯一義務就是說出事實。」