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新春街會、花車巡遊…華埠新春活動 布里德高度評價

記者李怡／舊金山報導
市長布里德在中文媒體圓桌會議上，稱讚華埠新春慶祝活動啟動了舊金山市的經濟復甦。 （記者李怡／攝影）
市長布里德在中文媒體圓桌會議上，稱讚華埠新春慶祝活動啟動了舊金山市的經濟復甦。 （記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德24日在市府辦公室召開了中文媒體圓桌會議。會上就目前和未來一年中舊金山要面對的挑戰做了討論。她表示，會一如既往關注和支持華埠社區發展，並對在農曆新年期間華埠舉辦的新春街會和花車巡遊等慶祝活動，給予了高度評價。

舊金山華埠一系列的農曆新年慶祝活動，吸引了大量人群前來當地消費。（記者李怡／攝影...
舊金山華埠一系列的農曆新年慶祝活動，吸引了大量人群前來當地消費。（記者李怡／攝影）

布里德表示，在過去的這個周末，舊金山華埠一系列的農曆新年慶祝活動，一連兩天的街會和花車巡遊，吸引了來自世界各地不同種族、背景和地區的人前來華埠消費。這可以說是創造了自疫情開始兩年多以來，舊金山經濟復甦的高光時刻。在街會期間，她走訪了華埠小商業並了解相關營業情況，均得到店家們利好消息反饋。在看到新春街會當天，到訪華埠的遊客們臉上掛著笑容，談論著花車盛況，她為這個城市和社區感到無比的驕傲。

布里德說，這讓她對今年舊金山整個城市經濟復甦充滿了信心，並在這一系列的活動中，看到了華埠社區的韌性。

會上布里德也就任命教委的事情回答記者提問。她表示，目前正在與舊金山各區的家長討論，了解各方的聲音和需求。關於任命教委的事情，她非常重視，也面臨著巨大的壓力。因她希望經歷嚴格選拔，可以找到只為孩子們考慮、把教育放在第一位且有遠見的人，來擔任新任教委職務。

布里德希望確保教育委員會有一個全面平衡的發展。關於新任教委們的族裔和性別她均有所考慮，不排除會有華裔入選。她強調，對於教委任命人選中最重要的原則是，不是為了政治利益，而應是不受其他任何事情干擾，能一心為孩子著想的人。

關於新教委的候選名單，布里德並未向媒體透露，只是說還在與學生家長了解更多情況。這對她來說是一個謹慎艱難的決定，要慎重選擇。

華埠 舊金山 教育

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