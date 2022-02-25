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受害人DNA查案 舊金山警局叫停

記者李怡／舊金山報導
博徹思手拿受害者資料，指控舊金山警察局用受害者DNA的辦案方法。（記者李怡／攝影）
博徹思手拿受害者資料，指控舊金山警察局用受害者DNA的辦案方法。（記者李怡／攝影）

舊金山市警方日前被舊金山地檢辦公室投訴，指警方用收集強姦和性侵等罪案受害人的DNA樣本調查其他罪案。此事件引起全州和全國的關注。舊金山警方日昨發表聲明稱，不再用案件受害人的DNA資料調查其他案件。

舊金山警察局局長史考特（Bill Scott）23日表示，在收到舊金山地檢辦公室的投訴後不久，警局的刑事案實驗室立即停止了有關做法，並已18日正式改變了工作流程。

事件源於舊金山地檢官博徹思(Chesa Boudin)上周召開記者會，稱近期發生的一起財物罪案的女疑犯，是用她2016年在接受強姦受害調查時向警方遞交的DNA樣本被辨認出來。他指舊金山警察局鑑於DNA被收集方式或有違憲，因此銷案，並說這種做法違法又違道德。

市議員盧凱莉(Hillary Ronen)在記者發布會上稱，或會尋求立法禁止這種...
市議員盧凱莉(Hillary Ronen)在記者發布會上稱，或會尋求立法禁止這種查案方式。（記者李怡／攝影）

據舊金山警方文件，收集受害者DNA樣本的做法已有七年時間。文件提到數據庫由兩部分組成，一部分是包括自2015年開始追蹤的單一來源和所分折的證據檔案，包括來自強姦案等涉性案件。第二部分是保存化驗室職員、訪客和警員DNA，為DNA污染化驗做消除數據庫。文件指出，化驗室職員有資格進入數據庫，並做定期搜索工作。

被地檢處指控的事情發生後，儘管長史考特迅速發聲明，但仍擋不住事件隨後的持續發酵，更引發了舊金山市議員、州議員和國會議員的關注。市議員盧凱莉(Hillary Ronen)和州參議員威善高(Scott Wiener)稱，或會尋求立法禁止這種查案方式。

聯邦眾議員情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)22日致函聯邦調查局(FBI)局長瑞伊(Christopher Wray)，要求他調查全美警察部門如何利用這類證據，並問能否採取行動避免強姦案受害人的DNA被用於調查其他案件。信件又呼籲瑞伊檢討現有保護措施，確保聯邦DNA數據庫的完整性。

23日下午4時左右，舊金山警方發出聲明。史考特稱，很擔心這類做法會對舉報性侵案造成寒蟬效應」，強調絕對不能有任何罪案受害人或倖存者與警方合作的做法。

史考特表示，自上周警方的查案做法被投訴後，他立即採取行動，力求停止任何誤用受害人和倖存者DNA資料的可能性。警方目前正在進行自我審查潛在案件。對警局法醫科學部DNA政策和做法的綜合審查，目前也正在進行中。他表示，歡迎FBI檢視舊金山警方的做法，並會致力與聯邦立法合作，以積極全面應對問題。

舊金山 DNA 警察

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