除了下沉和傾斜…千禧大廈地基也滑動

舊金山千禧大廈被發現不只下陷傾斜，地基還滑動。（美聯社）

舊金山 千禧大廈不僅在下沉和傾斜，它還在滑動，引發了其一個關鍵系統的問題。

根據提供給市政府的文件，負責對該問題大樓進行修復的工程師翰伯格(RonHamburger)去年承認他所說的10英尺厚的基礎墊有「水平移動」。他在本周回答問題時說，自大廈建造以來，地基已經滑動了整整一吋。

翰伯格在8月向市政府官員承認，地基的這種滑動在58層的高層建築和與其相鄰的中層建築之間造成了越來越大的間距。後者有一個五層的地下停車場，為千禧大廈提供服務。

他在一份聲明中說：「鑒於該建築目前向西傾斜，在屋頂處測量約24吋，兩座建築之間在東西方向的間距擴大了約1吋」。

他說，工程師們「充分考慮了安全方面的影響，並確定該建築不會因這種移動、或在施工完成前可能發生的任何移動而受到威脅」。

翰伯格說，他認為在正在進行的阻止建築物下沈的操作中，間距不會再擴大。一旦工作完成，沉降將在東北角停止，修復後應能抵消一些傾斜。

這對連接車庫和塔樓的有問題的電梯系統來說是個好消息。不斷擴大的間隙促使國家電梯檢查員在2019年5月發出了初步合規令。對兩個停車場電梯之一的檢查發現，電梯門檻的間隙超過了法規規定的1.25吋的閾值。2019年9月，電梯官員發出命令，禁止使用該電梯。文件顯示，該間隙可能有2吋之寬。

今年2月千禧大廈官員向州電梯官員提交了一份合規表，表示問題已經「修復」

。

「三菱電梯已經通過加長門檻來彌補這一缺陷，以確保符合規範」，千禧大廈經理查拉廷（JamesZaratin）在一份聲明中說。「這項工作完成後便提交給了國家電梯檢查員，並通過檢驗，兩部電梯都在正常運行，沒有問題」。

在一份單獨的聲明中，翰伯格說，正在進行的改造將有助於「縮小鄰近的裙樓電梯門檻之間的差距，該裙樓將主樓和中層建築連接在一起」。

資深電梯顧問、塔樓電梯系統安裝顧問塞倫（JohnSellen）說，檢查人員仍然必須去現場，核實間隙是否在規定的限度內。如果維修工作符合規範標準，檢查員將有最終決定權。