專家：台灣對美重要性 與烏克蘭不可同日而語

專精台灣問題的學者祁凱立認為，比起烏克蘭 ，台灣對於美國有不同的國家利益。台灣是美國第九大貿易夥伴，雙向貿易額為1060億元，而烏克蘭以39億元排名第67位。台灣也是台積電（TSMC）的所在地，具有全球戰略意義。再方面，台灣站第一島鏈的重要位置，台灣北邊的日本 、南邊的菲律賓都是美國盟友，如果中國解放軍佔據台灣，會削弱美國在第一島鏈的影響，也減弱美國保衛日本菲律賓的能力。

祁凱立還表示，台灣是自由民主且繁榮的國家，其實也彰顯了民主與資本主義能夠在華語世界成功存在，如此也為專制的中國提供了另一個可以讓人信服的方案。台灣與西方的世界有比較類似的價值觀與規範，這也是美國促進世界繁榮與自由的光榮故事。烏克蘭或許有一天也可以如此，但更可能是透過與歐盟結合而經濟一體，而不是被歸功於美國，「如果台灣受到北京控制，比俄羅斯襲擊烏克蘭，美國利益將受到更嚴重的影響。」

祁凱立進一步表示，台灣對於美國的重要性與烏克蘭本質上不同，而拜登政府也清楚其中的差異，就像是國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在最近的一次採訪中就指出，美國對台灣的承諾是基於一中政策、台灣關係法 ，以及三個公報為基礎。其中台灣關係法更是獨特，「我們（美國）在其他國家沒有，我們對烏克蘭沒有。（台灣關係法）確實談到美國承諾以各種方式支持台灣。」