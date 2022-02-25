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Google恢復辦公室福利 放寬遠距員工疫苗接種強制令

編譯組／矽谷24日電
Google宣布放寬公司防疫政策，並恢復辦公室各項福利。（Getty Images）
Google宣布放寬公司防疫政策，並恢復辦公室各項福利。（Getty Images）

為了讓員工重返辦公室，Google決定放寬與新冠有關的強制措施，總部也將恢復提供各項福利。

Google房地產與職場服務副總裁雷德克里夫（David Radcliffe）本周發出電郵給灣區員工，說明公司將放寬部分防疫規定，包括疫苗接種、病毒檢測、保持距離和佩戴口罩。Google發言人對CNBC表示，他們已改變政策，未來不會將疫苗接種作為美國員工保住飯碗的條件之一。

儘管部分灣區科技公司提供員工完全遠距辦公的選擇，但Google要求大部分員工每周至少回辦公室三天。新變種病毒造成的病例激增，已讓Google多次延後實施員工重返辦公室計畫，萬一再有新一波疫情，Google的最新計畫也可能再次生變。

去年11月，Google告訴員工必須遵守疫苗接種政策，否則可能面臨減薪或被解雇的命運。但Google發言人艾利克森（Lora Erickson）現在表示，上個月已取消強制員工接種疫苗或申請接種豁免的政策，但員工仍需出示接種證明或擁有接種豁免權才能進入辦公室。獲准進入辦公室的未接種疫苗者必須遵守額外的規定，包括接受病毒檢測和戴口罩。

艾利克森說：「我們仍維持新冠疫苗接種政策，要求任何進入辦公室的人員都必須出示接種或豁免證明，因為這是我們確保員工安全和保持業務運行最重要的方法之一。」

雷德克里夫表示，公司將恢復各項福利，例如無需預約、提供按摩的健身中心、通勤接送巴士、增加食用免費早午餐的空間、重開包括休息室、遊戲室、音樂室和按摩椅區等所有非辦公空間。

雷德克里夫說：「辦公室重開後的氛圍應該會和疫前的感覺類似。我們正在設計和試行新的共同工作方式，同時收集數據和員工的意見，邊走邊學。」

雷德克里夫補充，面對面的商業會議和活動也都在增加中。他說：「根據我們在灣區目前的情況，選擇進辦公室工作的員工現在有更多的空間和服務可以使用，還可與同事互動。」

灣區是Google辦公室最集中的地區，在多個城市擁有數十座辦公大樓，包括山景城總部。雷德克里夫指出，過去一周，灣區有30%的員工進辦公室工作，但目前仍是自願性的。

Google 疫苗 灣區

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