解除學校口罩令？加州人意見兩極

加州民眾對應不應該解除學校口罩令，意見嚴重分歧。（美聯社）

過去兩年來，加州 人一直十分支持遏止新冠疫情的公共衛生政策，但在學生在學校戴口罩 這個議題上，加州人卻變得兩極化。

加州官員28日將宣布學校解除口罩令的日期，今後對於學生戴口罩只會「強烈建議」。不過，單憑解除口罩令可能無法結束不斷升級的辯論，因為許多學區 可以選擇保留口罩令。

在去年夏天Delta病例激增時，加州的口罩強制令普遍被視為是安全重開K到12年級學校的必要措施，但最近幾周隨著Omicron疫情消退，這項措施變得愈來愈具爭議性。最明顯的是，加州已於2月15日解除室內口罩令，但仍保留學校的口罩令。

柏克萊加大政府研究院（Institute of Governmental Studies）24日公布的最新民調報告指出，60%的加州家長支持維持學校口罩令，灣區更高達75%。但是，愈來愈多家長、教師工會、學區官員和公共衛生專家在這個議題上出現分歧，抗議和請願的聲浪不斷。

灣區屋崙學區的教師和學生1月發起罷課行動，支持戴口罩，要求學區提供品質更好的口罩供學生和教職員使用，並要求學生在戶外也要戴口罩，舊金山一些學校也呼籲學生戴兩層口罩，以獲得更好的保護。

然而，加州包括聖地牙哥縣和沙特縣（Sutter County）在內的其他十多個學區，已開始推動學生自願性戴口罩。而其他包括舊金山的多個地區，家長和其他反對口罩令的民眾則採取較守法的方式，向加州和縣政府請願取消口罩令。

家長對子女在學校應不應該戴口罩也有嚴重的意見分歧。有些人堅持，丟棄口罩是讓學生從兩年巨大的壓力中釋放出來的重要一步，但其他人擔心，新冠病毒還會在學校中不受控傳播，對子女和身體較弱的家人會有風險。

甚至衛生專家對這個問題也有不同的看法。

由於舊金山加大數名醫師組織的「正常緊急狀態」（Urgency of Normal）1月開始要求加州解除學校口罩令，認為在學校戴口罩會妨礙學生的學業和人際關係。不過，由全美各地數十名醫師和病人組成的組織「公平緊急狀態」（Urgency of Equity）則持反對意見，認為口罩是保護所有兒童及其家人、保持學校開發的重要工具。