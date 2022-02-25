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室內口罩令 聖縣有望3月2日解除 專家：染疫風險仍在

記者王子涵／聖他克拉拉縣報導
聖縣衛生局局長柯迪說：「我十分期待在室內摘下口罩的那一天。」（記者王子涵／攝影）
聖縣衛生局局長柯迪說：「我十分期待在室內摘下口罩的那一天。」（記者王子涵／攝影）

南灣聖他克拉拉縣居民有望在一周後的3月2日，擺脫室內口罩令的束縛。

聖縣衛生局24日中午召開记者会，局長柯迪（Dr. Sara Cody）介紹了目前聖縣的病毒傳播情況。截止當天，聖他克拉拉縣七天滾動確診人數為504人，其中262人入院進行治療。為達到解除口罩令的要求，聖縣還需要在未來一周將七天滾動確診數保持在550人以下。

「我們的住院率低且很穩定，並且今天我們還達到了新的里程碑。這些數據十分令人欣喜，我預測疫情會繼續處於下降趨勢。如果繼續保持，我們將在3月2日安全地從強制佩戴口罩過渡到強烈建議佩戴口罩。」柯迪說。

柯迪說：「我十分期待在室內摘下口罩的那一天。」

柯迪表示，鬆綁室內口罩令需要達到三個要求。聖縣已經完成了疫苗接種率超過80%以上，以及住院率低水平的兩個要求。聖他克拉拉縣和洛杉磯是加州最後兩個仍保持室內口罩令的縣，洛杉磯將會在本周五撤銷該強制令。

加州大學舊金山分校傳染病專家陳子平（Dr. Peter Chin-Hong）表示，人們應該隨身攜帶口罩，以防止進入高危的環境。

「我認為風險仍然在那裡。」陳子平說，「我們甚至沒有達到上個感恩節時的水平，也絕對沒有達到2021年6月15日加州首次重新開放的水平。這意味著即使接種了加強針，我仍會在擁擠的室內環境中，非常小心地佩戴上我的口罩。」

根據加州政府的規定，在K-12學校、公共交通、監獄、療養院和醫院等高風險地區仍需要強制佩戴口罩，未接種疫苗的人群仍然必須在室內佩戴口罩。

聖縣府公共信息官張繼月提醒，即使縣府衛生局在未來鬆綁了強制口罩令，佩戴口罩仍是強烈推薦的保護個人健康安全的行為。

口罩 加州大學 洛杉磯

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