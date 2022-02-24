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金山估值官郭華健 提供免費遺產規畫

記者李怡╱舊金山報導
郭華健召開記者會，宣布為舊金山東南區第10區居民，提供免費和可負擔的遺產規劃服務（記者李怡╱翻攝）
郭華健召開記者會，宣布為舊金山東南區第10區居民，提供免費和可負擔的遺產規劃服務（記者李怡╱翻攝）

舊金山市估值官郭華健（Joaquin Torres）宣布，為舊金山東南區第10區居民提供免費和可負擔的遺產規畫服務；此項計畫是與非牟利住房和經濟權利倡導組織(HERA)合作，提供多語言服務的生前信託、遺囑、財務授權書、法律支持和遺產計畫等服務，其中共有100個遺產規畫服務，對低收入家庭免費，並對符合條件的中等收入家庭提供400元補助金。

本次的遺產規畫服務適用於第10區所有18歲以上的居民。對於有需求的居民來說，如未能完成遺產規畫，意味著家庭資產要通過遺囑檢驗，還需要法院干預，整個流程下來至少要八九個月時間，且須繳納數萬元的手續費用，這對於負擔不起這筆費用的家庭來說，會選擇賣掉房產後，來償還遺囑檢驗的債務。

此項遺產規畫服務就是基於居民們面臨的困境而製定。更多信息和具體細則請致電：(510)271-8443 分機300或電郵至：[email protected]，也可登錄網站：www.heraca.org。 HERA會提供包括中文在內的多語言服務。

郭華健說：「對許多家庭來說，房子是最寶貴的資產，通過努力工作得以賺取，希望舊金山居民的財產可以與家人世代持有。」他強調，遺產規畫是家庭和社區用來保留資產和積累財富的重要工具，並稱與HERA合作，可以更快速和直接的服務好社區目前正在擴大金融財富服務，例如提供具體細則的講解和一對一的援助服務等，以方便支持100多個家庭完成遺產計畫。

市長布里德在聲明中表示：「舊金山市的工薪家庭和資源不足的社區居民，生活和住房越來越難以負擔。感謝估值官郭華健為推動遺產規畫服務做出的細緻分析和實際行動。通過此項目，預計家庭可節省數千元的遺產規畫費用，並保護有需要的家庭不需要再經歷漫長的遺囑檢驗流程。」

這項計畫主要面向的東南區包括灣景區（Bayview）Portola區、Excelsior區、外米慎區（Outer Mission）、訪谷區（Visitacion Valley）和貝納崗區（Bernal Heights）等高住宅擁有率和低收入社區。

舊金山市議會主席、第十區市議員華頌善（Shamann Walton）表示：「對於有長期遺產規畫困難的居民來說，詳細的規畫服務和計畫是至關重要的。」他指出，本次可負擔的遺產規畫服務致力於解決社區居民對遺產規畫的需要，並為中低收入家庭減輕經濟負擔。

圖為遺產規劃服務內容（記者李怡╱翻攝）
圖為遺產規劃服務內容（記者李怡╱翻攝）

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