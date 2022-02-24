屋崙育民特許學校 搬遷動議遭否決

育民中英公立特許學校，在灣區頗為出名，學生多樣化，學校評分高。（記者劉先進 ／攝影）

儘管有600多個家長和老師發言，認為曾獲「加州學校儀表板」（California School Dashboard）最高評級的育民中英文公立特許學校（Yu Ming Charter School）需要搬遷，因面積太小，老師缺乏教學空間和其他教學設備；但在22日晚10時許，阿拉米達縣教育 理事會委員以四比三的投票 ，否決育民分校區CHE Campus從屋崙 Chestnut街搬遷到聖利安住的動議。

600多人支持搬遷 不少是華裔

育民特許學校是加州首個普通話沉浸式教學公立特許學校。阿縣教育理事會委員22日晚的Zoom會議讓不少亞裔家長關心，有29人視頻發言、600多人寫信支持搬遷，不少是華裔。有華人家長表示，以前住在三谷地區，送孩子到屋崙上學，來回要花費90分鐘，如果搬到聖利安住，交通上可以節省不少時間。

育民老師Baker表示，目前的校址空間太小，多數教師，每天背著三、四個裝滿上課設備的大包上課；學校沒有足夠的空間上音樂課，沒地方存放學生樂器，每次老師教授二年級音樂課時，她和學生都要把20個木琴從二樓搬到一樓，希望通過搬遷，緩解老師壓力。

育民計畫：搬到聖利安住擴招

阿縣教育辦公室管理特許學校的問責服務部主任林聚文（音譯，Juwen Lam）表示，育民目前在屋崙有三個分校區，分別是，ALC Campus，MLK Jr. Campus，以及CHE Campus，位於2501 Chestnut St。2021到2022學年，三個校區有673名學生。租約都將在今年7月31日前到期。這其中，CHE Campus租約到期時間為6月30日，其中有83個學生，全部就讀幼兒園，他們將在下一年，成為一年級學生。育民希望將校區搬遷到聖利安住的16244 Carolyn St，位於阿縣非建制區域。

育民還建議，在聖利安住新校區增加一個幼兒園班以及二年級學生，在2022到2023學年，學生206人，2023到2024學年，學生增到279人，接近280人的人數上限，招生範圍為從幼兒園到三年級。

育民學校校長校長派克（Sue Park）表示，若理事會會議否決搬遷動議，CHE Campus校區現在也難以維持延長目前的租約、不能留在屋崙，聖利安住校址，是目前找到的唯一適合的私人場所。「我們透過材料修訂（即搬遷學校）來增加多樣性，服務學生。目前，育民一些一年級學生正在借用附近的 Envision Academy 學校上課，但那裡只有四個教室。如不批准新校址，學生難以有空間上一年級課程。」

理事會4比3 反對搬遷

理事會委員里韋拉（Joaquín J. Rivera）表示，數年前，育民希望擴大規模一倍，理事會投票拒絕。幾個月後，育民做出些許修改，又提出相同的擴張計畫，理事會予以批准，他是唯一投反對票，因為擔心對當地產生影響，對目前的搬遷，他有類似憂慮。目前，屋崙和聖利安住一樣，都存在招生人數下降和預算問題，在一個有財政問題、入學率下降的地區，可能還有很多其他問題。育民學校的不少生源來自屋崙，如果搬遷，可能將吸引聖利安住等社區的學生，會導致申請入學太多的抽籤問題，影響當地學區，他決定投反對票。

委員塞拉托（Yvonne Cerrato）投贊成票。她說，育民是藍絲帶優質學校，只會提高更多孩子的生活和正在下降的入學率。其他問題與育民需要更多的空間沒有關係。這是一所全縣的特許學校，吸引了來自全縣的學生，如果育民搬遷未得到批准，就會干擾阿縣已經批准的縣級特許學校的運作。育民教育孩子，最出色的是來自各種不同背景的孩子，教他們另一種語言（中文普通話），如果基於學區入學率的下降而不批准，將是滑稽行為，無論育民是否搬入聖利安住，當地都會出現入學率下降問題。

委員柯爾（Janevette Cole）表示，育民學生有98%的保留率，非常驚人，學生有多樣性，所有人都要求學習普通話，教學質量高。育民不對學區低成績、低畢業率負責，理事會因批准他們搬遷的動議。遺憾的是，委員以四比三投票否決搬遷，阿縣教育辦公室將和育民合作，探討育民校址的下一步驟。