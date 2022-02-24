加州水庫 今年仍不供水給中谷農田 農民再陷困境

聯邦宣布，聯邦管理的加州水庫今年仍無法提供用水給中谷農田。（美聯社）

經過非常乾燥的1月，聯邦政府 23日宣布，聯邦管理的加州 水庫2022年將不會供水給大部分農田，再次打擊當地已因為缺水陷入困境的農民，而各城鎮也只能獲得部分他們所要求的供水量。

加州包括沙斯達湖（Shasta Lake）和曲尼特湖（Trinity Lake）在內、由聯邦管理的多個大型水庫，庫底土壤已乾裂多時，今年冬季雨季的儲水接近史上最低點。墾務局（U.S. Bureau of Reclamation）官員表示，沒有足夠的水可以供應給所有人。

墾務局中谷計畫（Central Valley Project）的用水者大多是灌溉區，這裡是美國的糧倉，生產美國一半以上的堅果、水果和蔬菜。這些地區如果無法獲得聯邦供水，農民將必須改用地下水或其他水源灌溉農田，否則，只能放棄生產。

墾務局地區主任柯南特（Ernest Conant）說：「我們很失望必須做出這項宣布。」

接受聯邦供水的市府單位，包括灣區 的康曲柯士達水利局和聖他克拉拉谷水利局，預計2022年只能獲得25%要求的供水量。去年，大部分城市用戶獲得了50%要求的供水量。

23日的宣布對聖他克拉拉谷水利局的打擊甚大，因為中谷計畫的供水通常占該局四分之一的供水。當地最大的水庫安德森湖水庫（Anderson Lake）因為要進行防震加固工程，暫時無法供水。

聖他克拉拉谷水利局委員會主席克雷曼（Gary Kremen）表示，他們的處境很艱難，聖他克拉拉縣許多居民今年將面對更嚴格的用水限制。聖他克拉拉谷水利局已實施減少用水15%。

中谷計畫是世界上最大的水利計畫，將來自南喀斯喀特山脈（Cascades）和塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）之間的流水收集到20個水庫中，並將水輸送到250多個與其簽約的機構。這個系統與加州水源計畫（State Water Project）同時運行，加州水源計畫預測，他們今年只能提供15%合約機構要求的供水量。