助勇士衝總冠軍 格林盼4周內復出 可望3月底前上場

1月5日以來因傷缺戰的金州勇士球星格林表示，他希望在3到4周內復出。（記者劉先進／攝影）

1月5日以來因傷缺戰的金州勇士 球星格林表示，他希望在三到四周內復出。這意味著，他會在3月底前上場，有時間找回比賽狀態，趕上4月16日開始的季後賽 ，幫助勇士衝擊總冠軍。

格林1月5日受傷。在1月9日，勇士主場對陣克里夫蘭騎士，缺陣兩年半的湯普森首發出場。格林在賽前熱身運動中傷到小腿，但他還是決定登場，表達對湯普森復出的支持。他只打了七秒鐘就離開，此後一直缺席。勇士表示，他的腰部和椎間盤出現傷病，這也影響了他的小腿傷病。此後，勇士斷斷續續有傷病更新，表示格林背部不需要手術 。

在上周日的全明星賽上，格林說，他希望三到四周內復出。考慮到1月9日比賽格林只象徵性出場，他實際缺戰21場，勇士14勝7負。在格林缺席的情況下，勇士一度掙扎，但後來卻斬獲一波九連勝。然而，接近全明星休賽期後，勇士五場比賽輸掉四場，防守出現大問題。教頭柯爾在輸給紐約尼克曾表示，勇士防守曾經是聯盟第一，但當晚沒有拿出強悍的防守表現。對陣丹佛金塊，勇士被低位持球的約基奇（Nikola Jokic）予取予求，內線防守堪憂，亟需格林的強悍防守能力。

格林場均7.9分、7.6個籃板和7.4次助攻，是勇士的防守大閘，具備從後衛到中鋒的換防能力，是勇士無限換防的關鍵因素。再加上他的傳球，他也是勇士進攻軸心之一。勇士戰績42勝17負，西區排名第二，僅次於鳳凰城太陽。隨著湯普森回歸，狀態火熱，今年的目標無疑是奪冠。