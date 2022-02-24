伽羅博羅留隊？布雷迪加盟？ 49人四分衛傳言多

布雷迪兒時身穿49人球衣訓練。（網站截圖）

舊金山49人隊員正在享受難得休賽假期，他們已經25天沒有訓練了。新的賽季將在3月16日正式開始，對於四分衛人選的討論仍在不斷進行著。面對布雷迪（Tom Brady）返回家鄉加盟49人退役、以及伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）去留的種種傳聞，2021年第三號新秀蘭斯（Trey Lance）的命運在未來的兩周內可能發生翻天覆地的變化。

ESPN記者謝福特（Adam Schefter）23日在節目中表示，儘管伽羅博羅在賽季結束時的那番話似乎是在做最後的道別，但他說：「伽羅博羅的離隊或許並不會向人們想象中那樣快。」

「我只是想告訴你，將蘭斯提上首發或許還會被推後。」謝福特說，「49人現在就擁有一支可以贏得比賽勝利的陣容。」

49人季票擁有者張哲遠表示，上賽季球隊能夠闖入國聯決賽確實超乎了所有人的預料，使得球隊管理層需要重新考慮新老四分衛的交接。「如果球隊最終決定留下伽羅博羅，我不會感到意外。」張哲遠說。

福克斯體育記者格雷澤（Jay Glazer）則表示，蘭斯在一年的適應後，已經準備好了。「說實話，我聽到了一些關於蘭斯的好消息。球隊管理層很喜歡蘭斯，對於他的表現很著迷，尤其是他在訓練中的表現。」

職業足球 論壇網站的記者佛羅里奧（Mike Florio）表示，布雷迪有可能為了實現兒時的夢想，而回到灣區 ，加盟49人。「我覺得這個消息不應該讓任何人感到驚訝。」佛羅里奧說，「關於布雷迪的生涯，他無需再證明任何事。他唯一的遺憾就是沒有在他小時候所支持的球隊裡打球。而那支球隊就是49人隊，49人有一套可以晉級超級盃 的陣容，唯獨欠缺一名四分衛。」

主教練沙納漢（Kyle Shanahan）和總經理林奇（John Lynch）將在新賽季開始後做出最終的決定。