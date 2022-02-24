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49人首席執行長 涉違反聖他克拉拉市遊說條例

記者王子涵／聖他克拉拉報導
舊金山49人隊首席執行官約克。（49人官網）
舊金山49人隊首席執行官約克。（49人官網）

舊金山49人隊首席執行官約克（Jed York）可能違反了聖他克拉拉市的遊說者條例。因為他在沒有註冊為該市遊說者的情況下，在臉書（Facebook）上花費1.5萬元創建一個名為「聖他克拉拉就在當下」（Santa Clara Now）的廣告，以支持將李維球場（Levi's Stadium）作為2026年世界杯足球賽的主辦場館。這個體育場為公有財產，由聖他克拉拉市體育場管理局管理，該部門由市長和市議會成員組成。

點擊該廣告後，用戶會被引導至一個網站，在那裡用戶可以向市議會發送一封表格郵件，要求他們支持舉辦2026年世界杯。這則廣告是由約克以及49人球隊支付的。

儘管市議會在22日晚上一致投票支持了舉辦世界杯的決議，但市府職員哈格（Hosam Haggag）對於約克的干涉表示了擔憂。

聖他克拉拉市在2016年通過了遊說者法案，將支出型遊說者定義為花費超過5000元，並對城市業務產生影響的個人。儘管49人球隊的一些成員是註冊說客，但約克不是。

哈格通過電子郵件告訴聖荷西信使報，市府正在起草一份違規通知，因為49人隊首席執行官約克還不是註冊說客。市政府要求約克需進行註冊或申請豁免來遵守規定。

49人球隊發言人錢德霍克（Rahul Chandhok）則反擊，稱市長吉爾莫（Lisa M. Gillmor）授意哈格這麼做，他們這麼抹黑已經不是第一次了。「我們對國際足聯的支持是公開和透明的，該決議得到了議會的一致批准。我們對和當地社區的緊密聯繫感到自豪。」錢德霍克說，「49人隊在聖市已經註冊為遊說者。」

儘管整個議會對於承辦世界杯的熱情很高，但是49人與市議會的歷史矛盾以及其他因素仍在影響著國際足聯的最後決定。國際足聯在去年秋天參觀了李維體育場。他們正考慮在包括美國、墨西哥和加拿大的16座城市共同舉辦比賽。

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