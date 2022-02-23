我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

外帶剩菜隔夜吃 19歲男染病雙腿截肢 手指也沒保住

ESPN排名 柯瑞列NBA75大球星16名 勇士現役唯一入選

記者劉先進／舊金山報導
ESPN官網最近召集專家，對NBA官方75周年評選的75大巨星進行排名，剛剛獲得全明星賽MVP的勇士招牌球星柯瑞(右)排名第16。（記者劉先進／攝影）
ESPN官網最近召集專家，對NBA官方75周年評選的75大巨星進行排名，剛剛獲得全明星賽MVP的勇士招牌球星柯瑞(右)排名第16。（記者劉先進／攝影）

ESPN官網最近召集專家，對NBA官方75周年評選的75大巨星進行排名。剛剛獲得全明星賽MVP的勇士招牌球星柯瑞（Stephen Curry）排名第16，也是勇士現役陣容中唯一入選的球員。

因為有人票數相同，所以75大巨星其實有76人。柯瑞排名第16。他場均24.3分6.5助攻1.7籃板，三分命中率42.8%。柯瑞和勇士的傳切、三分進攻風格風靡聯盟。他本人獲得兩次例行賽MVP，五進總冠軍賽，三次總冠軍。

ESPN的專家評語說，在去年12月14日之前，儘管柯瑞改變了籃球運動，但是否能自稱有史以來最偉大射手，他可能猶豫不決。但隨著他加冕三分王（12月14日），他不會介意史上最偉大射手的稱號。他不僅投中了3083個三分球，且記錄不斷增加，他還比雷阿倫少用500多場比賽打破記錄。當他的球衣退役時，原來的記錄早被抹去。

排名首位的是籃球之神喬丹（Michael Jordan），這一點無可爭議。喬丹拿到兩次三連霸，六個冠軍，六次總冠軍賽最有價值球員MVP，五次例行賽MVP，榮譽等身。第二名詹姆斯（LeBron James）四次總冠軍，四次總冠軍賽最有價值球員MVP，四次例行賽MVP。被認為是最接近喬丹的球星之一。兩年前因直升機事故去世的科比（Kobe Bryant）排名第十。勇士舊將、幫助勇士奪冠的杜蘭特排名12。

ESPN官網最近召集專家，對NBA官方75周年評選的75大巨星進行排名，剛剛獲得...
ESPN官網最近召集專家，對NBA官方75周年評選的75大巨星進行排名，剛剛獲得全明星賽MVP的勇士招牌球星柯瑞(右)排名第16。（記者劉先進／攝影）

勇士 柯瑞 喬丹

上一則

太浩湖巨熊 躲過7個多月追捕 闖30多民宅搞破壞

下一則

西岸科技公司 逾4成在外州招才 給付薪資低於本地員工

延伸閱讀

NBA／16三分球飆50分 柯瑞奪明星賽MVP

NBA／16三分球飆50分 柯瑞奪明星賽MVP
NBA／75大球星…喬丹壓軸登場 邀魔術強森單挑

NBA／75大球星…喬丹壓軸登場 邀魔術強森單挑
NBA／詹皇關鍵跳投攬5連勝 柯瑞16顆三分奪全明星賽MVP

NBA／詹皇關鍵跳投攬5連勝 柯瑞16顆三分奪全明星賽MVP
NBA／半場狂轟8記三分球 柯瑞創全明星賽新紀錄

NBA／半場狂轟8記三分球 柯瑞創全明星賽新紀錄
NBA／爸媽互控出軌訴請離婚 柯瑞受訪坦言：是個挑戰

NBA／爸媽互控出軌訴請離婚 柯瑞受訪坦言：是個挑戰

熱門新聞

康寶從台灣進口哈肯鋪麵包及台灣精緻農產品，一解台灣人思鄉之情。（記者江碩涵／攝影）

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

2022-02-16 14:47
疫情爆發之後，有些民眾滯美，直接辦理依親移民，兩年多未歸也引發年金等問題。（本報檔案照片）

疫情滯美超過兩年 僑胞擔心年金中斷

2022-02-16 20:28
紅圈顯示，一個嫌犯手中持槍搶劫。（視頻截圖）

屋崙9街 2持槍男光天化日下洗劫亞裔夫婦

2022-02-22 02:20
Cupertino Village是很多華人常去的商場。（本報檔案照片）

北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷

2022-02-14 19:48
舊金山選民以壓倒性票數罷免三位學區教委，盧佩思（左）、高勵思（中）和莫力加（右）。（電視新聞截圖）

以壓倒性票數 舊金山3教委被罷免

2022-02-17 02:20
徐州八孩母親被困鎖，在海內外都引起廣大關注。（網路截圖）

8孩母親被拴鐵鏈 交大校友實名連署求真相

2022-02-16 21:03

超人氣

更多 >
華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中
陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方
金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯
台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人
烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創