ESPN排名 柯瑞列NBA75大球星16名 勇士現役唯一入選

ESPN官網最近召集專家，對NBA官方75周年評選的75大巨星進行排名，剛剛獲得全明星賽MVP的勇士招牌球星柯瑞(右)排名第16。（記者劉先進／攝影）

ESPN官網最近召集專家，對NBA官方75周年評選的75大巨星進行排名。剛剛獲得全明星賽MVP的勇士 招牌球星柯瑞 （Stephen Curry）排名第16，也是勇士現役陣容中唯一入選的球員。

因為有人票數相同，所以75大巨星其實有76人。柯瑞排名第16。他場均24.3分6.5助攻1.7籃板，三分命中率42.8%。柯瑞和勇士的傳切、三分進攻風格風靡聯盟。他本人獲得兩次例行賽MVP，五進總冠軍賽，三次總冠軍。

ESPN的專家評語說，在去年12月14日之前，儘管柯瑞改變了籃球運動，但是否能自稱有史以來最偉大射手，他可能猶豫不決。但隨著他加冕三分王（12月14日），他不會介意史上最偉大射手的稱號。他不僅投中了3083個三分球，且記錄不斷增加，他還比雷阿倫少用500多場比賽打破記錄。當他的球衣退役時，原來的記錄早被抹去。

排名首位的是籃球之神喬丹 （Michael Jordan），這一點無可爭議。喬丹拿到兩次三連霸，六個冠軍，六次總冠軍賽最有價值球員MVP，五次例行賽MVP，榮譽等身。第二名詹姆斯（LeBron James）四次總冠軍，四次總冠軍賽最有價值球員MVP，四次例行賽MVP。被認為是最接近喬丹的球星之一。兩年前因直升機事故去世的科比（Kobe Bryant）排名第十。勇士舊將、幫助勇士奪冠的杜蘭特排名12。