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加州總檢察長 要求准許網約車司機組工會

編譯組╱加州22日電
網約車司機爭取組織工會。（美聯社）
網約車司機爭取組織工會。（美聯社）

雖然網約車公司如Uber與Lyft 堅持並非一般網約車司機的雇主，無須提供司機各種員工福利，加州總檢察長邦塔 (Rob Bonta) 目前要求國家勞工關係委員會 (National Labor Relations Board) 准許網約車司機組成工會，與公司談判薪資與工作條件等問題。這將會影響到加州數十萬網約車司機未來命運。

值此之際，阿拉米達縣法官裁定加州2020年通過的第22號提案(Proposition 22)違憲，目前全案送交上訴法院審理。加州第22號提案由Uber等網約車公司支持，其主要內容將網約車司機歸為獨立承包商，而非公司員工，因此公司無須提供一般員工福利保障。

易言之，有關網約車公司各種規定的政治法律之爭正在展開。代表東灣康柯德 (Concord) 地區的民主黨聯邦眾議員德薩尼爾 (Mark DeSauliner) 指出，美國勞工沒有得到應有的保護，民眾已開始覺察到這個問題。然而有關網約車公司規定事關深遠，如欲取得合理改變需要一些時日。德薩尼爾曾是康柯德與柏克萊地區的餐飲業者，支持網約車司機組成工會，伸張他們的權利。

邦塔於10日參與包括哥倫比亞特區在內的其他14個州總檢察長，要求全國勞工關係委員會否決其2019年規定。這項規定認為網約車司機為承包商，沒有組織工會權利。根據全國勞工關係委員會，這些司機有「企業機會」，行銷他們的服務，因此不得歸為一般公司員工。

這些總檢察長對全國勞工委員會的聯合聲明指出，無法組織工會這些勞工將更容易遭受剝削，這與所謂「網約車司機的企業機會」毫不相關。邦塔特別指出，加入工會的員工可享有固定工作時日，員工各項福利、帶薪病假、加班費等。因為根據聯邦法與加州法規，公司員工有權享有這些福利保障，承包商則沒有。

拜登政府的司法部已採取類似立場，要求勞工關係委員會採取全國一致標準，保護勞工的組織權益。史丹福大學勞工法教授顧爾德 (William Gould) 指出，全國勞工關係委員會可能會同意，採取全國一致性步驟，讓網約車司機組織或加入工會。顧爾德曾任全國勞工關係委員會主席。如果委員會採取這項措施，加州第22條提案仍將存在，不過網約車司機將有更大的談判權力。

另外又有一項政治法律事件正在發展中。拜登總統提名維爾 (David Weil) 主掌勞工部的薪資與工時部門，聯邦參議院相關委員會目前審查維爾的提名案。歐巴馬政府時期，維爾曾主掌此部門，他當時嚴厲批評Uber與Lyft的勞工政策。

維爾的提名去年在參議院面臨阻撓，然今年元月以11票對10票過關，如維爾提名順利通過，他將有權力宣布全國性政令，推翻加州已通過的第22號提案，網約車司機將正式成為公司員工，得到其應有的福利保障。

網約車 勞工部 加州

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