舊金山罷免教委 激勵庫比蒂諾

三名在關校計畫中投讚成票的學委羅麗、菲麗絲、梁沈詩薇是此次罷免的對象。（趙良方提供）

舊金山選民日前投出壓倒性選票成功罷免 三名聯合學區教育 委員，華人社區在此次罷免選舉中起到了至關重要的作用，很多華人居民甚至是第一次參與選舉；此次罷免舊金山學委的成功，更是激勵了對於學區委員會同樣失望的庫比蒂諾選民。

聖他克拉拉縣32個學區中的30個都面臨著學生流失、教育經費不足的困難，即便是擁有頂級教育資源的庫比蒂諾聯合學區也被迫做出艱難的改革。

庫比蒂諾學區委員會於去年9月24日提出2022-2023學期支出縮減計畫，其中包括永久性關閉Meyerholz小學、Regnart小學和Muir小學。去年10月15日在上百名家長學生的抗議聲下，教委會以三票贊成兩票反對的投票結果，通過這項計畫。

庫比蒂諾副市長趙良方曾多次參與並支持家長組織的抗議活動，曾經作為學區委員的她認為，學區委員會的決定是基於錯誤的數據做出的，不能夠代表大部分學生家長的意見。

根據趙良方提供的數據，庫比蒂諾聯合學區K-12公立學校的理想入學人數為1萬4400人，大約是最大可承受入學人數的90%。2019-2020學年創下了自2006年以來最低的學生入學人數1萬6718人，但這一數字仍然讓大多數學校處於「擁擠超員」的狀態，在這種情況下關校，會導致庫市小學平均學生人數從514人上漲至611人，成為南灣各市種最擁擠的學區。

趙良方還曾批評教委會保留庫比蒂諾語言沉浸專案（Cupertino Language Immersion Program， CLIP）項目是本末倒置的行為，她說：「CLIP項目對華語文化的發揚繼承有好處，但這畢竟是選修項目，若想要華人學生融入到美國主流社會，社區學校是最主要的方式。」

根據罷免庫比蒂諾聯合學區委員的推特顯示，三名在關校計畫中投贊成票的學委羅麗（Lori Cunningham）、菲麗絲（Phyllis Vogel）、梁沈詩薇（Sylvia Leong）是此次罷免的對象。罷免案的建立需要1萬2000萬個簽名，而距離截止日還有7周的時間。