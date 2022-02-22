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舊金山地標Sir Francis Drake飯店 將改名重開

編譯組／美聯社舊金山21日電
舊金山著名地標Sir Francis Drake飯店將改名為The Beacon Grand重開。（美聯社）
舊金山著名地標Sir Francis Drake飯店將改名為The Beacon Grand重開。（美聯社）

舊金山著名地標Sir Francis Drake飯店，即將改名為The Beacon Grand，這是灣區重新命名以當年充事奴隸交易的探險家名字為名的街道和地標的最新舉措。

94年來，坐落於舊金山聯合廣場的Sir Francis Drake飯店，以英國皇家守衛裝扮的門衛在人行道上迎接遊客、向行人打招呼而聞名，它的名稱是向1500年代第一位環球航海的英國船長法蘭西斯‧德瑞克（Francis Drake）致敬。

不過，在「黑人命也是命」（Black Lives Matter）運動掀起美國重新檢視地名和紀念碑是否涉及種族歧視的浪潮中，德瑞克因為曾前往非洲參與奴隸買賣，名字受到審視。

舊金山以北聖安賽莫（San Anselmo）一個學區去年投票通過，決定以非裔奧運金牌得主威廉斯（Archie Williams）之名重新命名Sir Francis Drake飯店。馬連縣小鎮菲爾法克（Fairfax）也將43哩長的Sir Francisco Drake Boulevard改名為Coastal Miwok Trail。

擁有416間房間的Sir Francis Drake飯店自新冠疫情爆發之後關閉至今，去年以1億5700萬元賣給Northview Hotel Group，預計在春季重開。Northview Hotel Group發言人哥德斯坦（Leah Goldstein）表示，他們已重新裝潢了這家飯店，雖然重新命名，但會保留飯店部分歷史。

哥德斯坦說：「這個地標性物業所有的一切都是經過深思熟慮後設計裝璜後，我們不會因為改名就迅速改變飯店的一切，所有的事情都是經過計畫的。」

舊金山 英國 種族歧視

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