馬斯克灣區實驗室做猴子實驗 遭動物福利團體投訴

馬斯克創辦的公司Neuralink進行猴子實驗，引起動物福利團體投訴。公司回應表示，將盡可能以人道方式與動物合作。(圖取自Neuralink公司官方部落格)

馬斯克 (Elon Musk)共同創辦的大腦晶片 介面初創公司「Neuralink」於2016年在舊金山成立，在東灣城市佛利蒙設有動物測試實驗室，將電極植入猴子大腦內，據稱是為研究治療人類癱瘓與神經系統疾病。不過，一個動物福利 團體反對該項研究，並發布了700頁的獸醫報告，認為該公司研究已越線，對動物進行如此研究內容令人不安。

報告向監管動物測試實驗室的美國農業部投訴，指這一研究讓猴子遭受慢性全身感染，遭受極端心理困擾。猴子經常被細菌感染、手指缺失、出血性消化障礙與拒絕進行等壓力表現。報告顯示，被研究的動物服用40種藥物，包括鴉片類止痛藥、鎮靜劑、消炎藥、抗生素等。

動物福利團體「負責醫學醫師委員會」(Physicians Committee for Responsible Medicine)研究倡議主任莫克利(Ryan Merkley)表示，當一次又一次見到動物經常遭受幾天或幾個月的痛苦，是對基本動物福利標準長期管理不善的狀況。

Neuralink公司研究計畫顯示，研究工作確實可能對猴子引起不僅僅是暫時的疼痛或痛苦。然而，聯邦法律允許研究動物時，在特定情況下遭受痛苦，美國農業部審查Neuralink設施時，並未發現任何違規行為。

儘管如此，動物福利團體仍指控Neuralink執行長馬斯克，認為相關研究具有爭議性。Neuralink在公司官方部落格文章指出，公司會盡可能以人道的方式與動物合作，確保牠們的經歷盡可能平靜與愉悅。

戴維斯加大發言人費爾(Andy Fell)聲明表示，校方靈長類動物中心飼養了4000隻猴子用於繁殖研究，也安置Neuralink公司的猴子直至2020年，工作人員提供獸醫護理，包括「全天候監控」，努力提供校方負責動物最好照顧，並遵守所有適用法律。

Neuralink透過手術將毛髮狀電極線植入猴子大腦。研究植入晶片是否可讓癱瘓者控制電腦與行動裝置，並以文字訊息或人工語音更容易溝通。2021年4月Neuralink影音內容顯示，一隻植入公司兩個電極的猴子，能單獨用大腦意志玩電腦遊戲。