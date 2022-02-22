北加州中華耆英聯合會 線上迎春接「虎」

北加州中華耆英聯合會迎春接福慶會，當日還影線上的舞龍舞獅供參加者欣賞。（記者李榮／翻攝）

北加州 中華耆英聯合會20日舉行「迎春接福（虎）」慶會，共有約200人參加。北加 州中華耆英聯合會每年都舉辦新春慶祝活動，今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情 的關係，轉為線上舉行，也是連續第二年耆英聯合會在線上辦理迎春慶會。雖然從實體聚會轉為線上，但耆英們已經相當適應，透過電腦互道恭喜，參加猜燈謎、抽獎等活動，並且欣賞歌舞表演節目。

今年由迎春接福慶會由王維與王婉君主持。為營造氣氛，開場前首先由FASCA的舞龍舞獅祥獅獻瑞表演。耆英聯合會也邀請駐舊金山經濟文化代表處長賴銘琪、南灣僑教中心主任莊雅淑、副主任徐廣梅、美國加州排舞協會創辦人林貴香等人，以及多位僑務委員與僑領上線致意。

當日節目包括：余克成、彭宣夢主持的猜燈謎；中華長青康樂會宋宜臻老師指導的「歡天喜地」舞蹈；美國加州排舞協會林貴香、林猛雄編導的「虎年新春」舞蹈。周國權、劉欣的「望月」二重唱；中華長青聯誼會與晨運班的「藍天白雲」、「恭喜恭喜」舞蹈；萬年青合唱團的「漁家姑娘在海邊」小合唱。

另外，欣悅藝術團也表演「我的九寨」；陳光郁歌唱「西風」；中華長青聯誼會與晨運班演出扭扭舞「Let's twist again」舞蹈。古京秋則指導萬年青旗袍隊展出旗袍秀「蝶戀花」；中華長青康樂會李溪燕指導的「繡花舞」；蔡佩妮表演歌唱「今夜無眠」；風中之羽彭樂雲演出「母老虎」舞蹈。

今年的迎春接福慶會氣氛熱鬧，大家都在Zoom上互道恭喜、相互祝福，希望大家身體健康，疫情趕緊過去。北加州中華耆英聯合會會長金炎南指出，北加州中華耆英聯合會自2006年創會至今，已經舉辦了十多年的新春聯歡，每年都是在農曆春節過後慶祝、大家一起聚會拜年也給長者發紅包，傳承中華文化的傳統。北加州中華耆英聯合會長吳文一表示，雖然遇上了新冠肺炎的疫情，但是耆英聯合會還是排除萬難轉為舉辦線上的慶祝活動，提供平台讓長者能多交流，共同感受節慶的歡樂氣氛，也凝聚向心力。