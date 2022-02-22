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僑社看板／二二八歷史真相 張亞中26日開講

記者李榮／灣區報導
北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會將邀請張亞中，談二二八的真相。（主辦單位提供）
北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會將邀請張亞中，談二二八的真相。（主辦單位提供）

「北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會」宣布，將於2月26日（周六）下午4至6時，舉行「二二八真相說明會」講座，邀請孫文學校校長張亞中擔任主講嘉賓。委員會介紹，張亞中學識淵博、著作與論述十分豐富，內容條理清晰，而且必定引據出處，「這次的說明會，將說出二二八事件發生的歷史真相，並全面剖析。」

此次視訊大會的合辦與協辦單位，都是支持中華民國的僑團。合辦的包括舊金山灣區、華府、芝加哥、加東及南加州、五處三民主義統一中國大同盟、休士頓孫文學校、及達拉斯中山學術研究學會。協辦單位則有中華傳統文化協會、中華聯誼會、中華耆英聯合會、聖荷西台灣同鄉聯誼會、華僑協會、中華民國保釣行動聯盟、北加州急難救助協會-Cupertino丶金山灣區華人漁獵協會、中國國民黨聖荷西、沙加緬度、屋崙、矽谷、聖他克拉拉、等分部；北加州中國大專校聯會及中山、中原、海洋、淡江、實踐、台北護理健康、中正理工、空軍官校、空軍大鵬、空軍航技、華府黃埔、中央警大、復興崗、陸官、留台僑生、等30餘社團及校友會。

北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會主任委員鄭積森表示，二二八是歷史事件，「但十分痛心近年來見到台獨等有心人士，把二二八事件扭曲報導，加上不實渲染，刻意製造台灣族群的衝突對立。」

他表示，歡迎全美各地區支持中華民國的僑胞共襄盛舉，踴躍上網參加這次的說明會，一同探討二二八事件的真相。視訊大會時間：2月26日（周六）下午4時至6時。ZOOM ID：847 0465 9201。Passcode：258926。

二二八事件 加州 北加

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