「破繭而出的中文教學」 中文學校聯合會研討

中文學校聯合會舉辦研討會，主體為「破繭而出的中文教學」。（記者李榮／翻攝）

北加州 中文學校聯合會舉辦第二次的線上教學研討會「破繭而出的中文教學」，由於是線上舉行，不僅有灣區的學員參加，還有來自加州其他地方與外州的學員，共有近百人上線。後疫情 時代生活逐漸恢復正常，中文學校聯合會希望老師能做好回實體教室的準備。當日由四位資深老師介紹最新的教學新趨勢、分享中文教育 的現況。

會長李亭儀表示，疫情間不管在身體上、心理上都造成不同層面的影響，面對即將回到實體教室上課，「老師要從內心裡面開始準備好，重『心』出發。每位老師特質都不一樣，學習認同自己、接受自己不會的事情，設定未來學習的目標。讓自己處於平穩狀態、把自己的心安頓好，方向清楚，在課堂上就能把所學習過的教材與技術發揮的淋漓盡致。」

僑教中心主任莊雅淑也上線致意。她表示，疫情改變了大家的生活方式，網路課程帶給許多僑校和老師很大的挑戰，但相信透過研討會的腦力激盪、線上和實體的交互應用，能讓中文教育更多元化，進而優化老師傳承中文教育推廣的使命。

僑教中心副主任徐廣梅指出，全球華文網是一個很好的教材園地，希望大家多利用，僑委會也會和大家站在一起，幫助華文教育。她也藉機表達對北加州中文學校聯合會工作團隊的敬意，感謝聯合會以各式各樣活動傳承文化，推展教育。

當日首堂課是由陳雅如主講「教學之你儂我儂番外篇」。她以莊子「北冥有魚，其冥為鯤，鯤之大，不知其幾千里也。化而為鳥，其名為鵬」為開端，希望學員能有一個大的想像空間，進而抽絲剝繭。教學時要了解學生的背景資料，用學生的角度了解需求。另外，也希望大家能建立學生的自信心，鼓勵學生多說、多學，千萬不要放棄中文學習。

陳雅如建議，老師應該用中文教中文，打造學中文的環境，上課少說英文，多用圖像應用中文，或者用身體語言，鼓勵學生應用，「中文教育因為新冠疫情發生了前所未有的變化，線上課程改變了老師和學生的互動關係，但也開啟學生更自由寬廣的學習契機。」

第二堂課由陳麗玲主講「I have a drem（我有一個夢）」，她以文化教學達成人生夢想為主題，強調文化在中文教學中的意義。文化教學有利於中文教學成效的提升，也能引起學生學習的興趣。她進一步指出，對老師而言，「教文化」還可以教學相長、終身學習，「線上文化教學，可促進中文教學的趣味化。中文的學習更活潑，不再是紙上談兵。」

第三堂課由李淑樺主講，主題為「教室的含氧度，你還醒著嗎？」她提醒，老師不只要關心孩子「學什麼」，更應該關心孩子「怎麼學」。老師要接受並承認孩子的感受，鼓勵學生間的合作、培養自主學習的習慣與自信心。另外，家長的參與也能讓學生更投入，提升教室的氧度。

第四堂課由愛飛揚中文學校長單聖玲主講，從網路、實體和課後班等不同的角度，分享「超越時空的課室管理經驗分享」。她認為，無論外在環境如何變化，只要有熱情、有足夠能力，就能用影響生命。每個老師特色不同，大家要發揮特色，鼓勵孩子繼續學習，幫助孩子發揮同理心。