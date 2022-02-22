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不滿市議會 聖他克拉拉市府爆雇員離職潮 空缺達17%

記者王子涵／聖他克拉拉縣報導
聖市市府有17%的崗位空缺。（谷歌街景）
聖市市府有17%的崗位空缺。（谷歌街景）

大辭職潮已經席捲聖他克拉拉市，只是，許多市府雇員離開崗位不是因為疫情，而是他們受夠了市議會的種種行為。

聖他克拉拉市城市經理桑塔納（Deanna Santana）表示，對市議會不滿是離職理由中的最熱門的三個理由之一。此外，對於工作量的抱怨、工作與生活失衡也是市府雇員離職的主要理由。

對於市府來說，招聘新雇員已經是非常困難的事。在疫情大流行以前，市府有11%至14%的職位空缺。而現在，這一數字達到17%。

「雇員離職的主要原因，同樣成為招聘新雇員的巨大困難。」桑塔納說。

在過去一年，聖市議會的常規會議經常會陷入議員們互相指責，甚至在視訊會議上大聲吼叫的境地。市議會與舊金山49人球隊的利益紛爭和矛盾常常讓會議進程陷入停滯，所以負責會議記錄的職位常常會招不到人。桑塔納表示，第一個人在入職第五天後就辭職了，他抱怨工作量太大。第二個應聘者在觀看了一場市議會的會議後，就撤銷了申請。

「我們直接把職位招聘撤了下來，因為沒有人會申請。」桑塔納說，「一直招不到人讓市府變得很難堪。」

市議員渡邊（Kathy Watanabe)曾在去年4月要求議會中唯一的韓裔美國人朴凱文(Kevin Park)不要在「停止亞裔仇恨」的集會上發言，這遭到了市議會的譴責，同時市議會還對市長吉爾莫（Lisa Gillmor）進行了批評。

同時，聖市已經將近六個月沒有市檢察官，而這也與49人有千絲萬縷的關係。市長吉爾莫曾在會議中表示，副市長帕傑恩（Suds Jain）、帕克（Kevin Park)、貝克（Anthony Becker）投票解雇了檢察官多伊爾（Brian Doyle），而在2020年的選舉中，49人老闆約克（Jed York）曾出資幾百萬美元支持這三人的競選。

在市府與49人的利益衝突中，市長吉爾莫和前檢察長多伊爾一直控訴49人沒有分配給城市足夠的營收，並發起了對球隊的多起法律訴訟。市檢察長一職的長期缺席也讓該市與矽谷電力公司的合同談判一直被耽擱下來。

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