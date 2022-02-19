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舊金山虎年街會 周末搭公車免費

記者李怡 / 舊金山報導
為慶祝農曆新年，舊金山於本週末免費開放公車服務。（記者李怡╱攝影）
為慶祝農曆新年，舊金山於本週末免費開放公車服務。（記者李怡╱攝影）

為慶祝農曆新年，舊金山市交通局（SFMTA）於本周末免費開放公車服務，包括MUNI交通、叮叮車（Cable Car），以及花園角停車免費泊車兩小時至2月28日。免費服務於周六開始，19日凌晨5時至21日(周一)凌晨5時。在這段時間內居民乘坐公共交通無需刷卡和付費，車站的閘機也會打開，供市民免費乘坐，前往舊金山參加農曆新年的街會和花車巡遊。

舊金山市交通局表示，免費公交和纜車服務將從19日早上5時到21日早上5時運行，2月份剩餘時間內，位於733 Kearny Street的花園角公共停車場提供兩小時免費停車。交通局正在各個公交站點增加交通援助人員，以確保乘客的安全，和巴士公共交通安全有效運行。

舊金山市議員陳詩敏說，農曆新年遊行是舊金山市民的驕傲，希望每個人都能參加遊行，並能夠一起慶祝虎年。她表示周末為大家提供的免費公共交通，是參觀遊覽華埠的絕佳時機，感謝 SFMTA成為這項免費交通倡議的重要合作夥伴。

市議員佩斯金（ Aaron Peskin) 說，農曆新年遊行通常會吸引數十萬人到訪舊金山。免費公共交通和纜車服務將鼓勵更多人，來參與本周末的華埠街會和花車巡遊慶祝活動。

免費的交通和停車服務將通過城市預算撥款回補。

為慶祝農曆新年，舊金山於本週末免費開放公車服務。（記者李怡/攝影）
為慶祝農曆新年，舊金山於本週末免費開放公車服務。（記者李怡/攝影）

舊金山 遊行 華埠

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