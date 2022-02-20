沙加緬度創新園區計畫開發案准了 料可創8700工作機會

沙加緬度市議會最近一致投票支持批准創新園區計畫單元開發案。（本報特約記者錢曉莉／攝影）

2月14日上午10時，沙加緬度市辦公廳舉辦了新聞發布會，宣布議會最近一致投票支持批准創新園區計畫單元開發案（PUD），亞太公共事務聯盟（APAPA）對此案表達贊同。並且表示，非常感謝加州財政部長、沙加緬度市長及副市長等幾位公職人員對開發案的支持，未來將替當地社區有更好的服務，是雙贏的開發案。

亞太公共事務聯盟表示，這項開發計畫包括將北Natomas的前睡眠訓練中心改造成充滿活力的住宅、商業、健康和教育中心，這項計畫最重要的部分，是將建立一所北加 州醫藥大學（California Northstate University, CNU）醫學中心校區，校區內有一棟14樓高、73萬平方英尺的教學醫院，可以替當地社區服務。

APAPA創始人尹集成（C.C Yin）代替APAPA感謝沙加緬度市長史坦伯格（Darrell Steinberg）以及沙加緬度是議會成員批准這項計畫。這項計畫不僅可以造福當地居民、企業與家庭，也能提供當地相當高的服務。

北加州醫藥大學（California Northstate University, CNU）醫學中心校區。（本報特約記者錢曉莉／翻攝）

沙加緬度市長史坦伯格（Darrell Steinberg，左）與APAPA創始人尹集成（C.C Yin）。 (本報特約記者錢曉莉／攝影）

尹集成表示，沙加緬度未來將有非常具規模的醫學園區，未來也能提供相當高就業 動力，並能進一步鞏固加州作為世界第五大經濟體的地位，尤其創新計畫更是經濟驅動的關鍵，預期未來十年可替地方帶來140億元的收入。

北加州大學 創始校長Alvin Cheung表示，替這個由社區領袖與公職人員組成的團隊感到相當自豪，創新園區計畫開發案未來十年將能創造8700個工作機會，同時還能提供當地家庭、居民重要的醫療服務與醫療保健需求，這也是真正的合作夥伴關係，也是創造社區雙贏的最好典範。

北加州大學創始校長Alvin Cheung發表講話。 (本報特約記者錢曉莉／攝影）

亞太公共事務聯盟表示，特別感謝加州財務長馬世雲（Fiona Ma）、沙加緬度市長史坦伯格和沙加緬度副市長Angelique Ashby等幾位公職人員對創新園區計畫開發案的大力支持與協助。