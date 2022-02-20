州主計長候選人饒影凡 拜會APAPA

加州主計長候選人饒影凡（Yvonne Yiu，前左三）與部分亞太公共事務聯盟（APAPA）領袖合影。（APAPA 媒體部／錢曉莉攝影）

加州 主計長（State Controller）候選人饒影凡（Yvonne Yiu）拜會尹氏莊園亞太公共事務聯盟（APAPA），表達她的政見以及對市民的生活經濟等看法，並與亞太公共事務聯盟（APAPA）成員及APAPA創始人尹集成（C.C Yin）等交換意見、討論看法。

饒影凡現為南加蒙特利公園市華裔市長，早年自香港移民來美，是第一代移民，高中就讀於舊金山林肯高中，能說流利的粵語、普通話、英語。饒影凡競選主計長的口號為，移動資金，強化經濟（Move Money, Empower Economy），即利用資金流動轉手，推動消費，不靠印鈔票，而是利用科技創意去強化經濟，讓每人都獲得更多資源，讓市民以多種方式配比投資。

饒影凡表示，自己的家在舊金山灣區，因讀書在洛杉磯加大 （UCLA），因此落腳南加州，此次回到灣區感到非常溫暖親切。饒影凡在洛杉磯加大獲經濟學學士學位，在Loyola Marymount大學獲工商管理碩士學位，在賓大沃頓商學院（Wharton School U Penn）完成認證監管與合規專業證書，持有12個FINRA（NASD & NYSE）證券執照，曾擔任FINRA仲裁員。

饒影凡有逾25年的財務管理、顧問及證券法經驗；曾任職嘉信理財和花旗銀行財務顧問、在E Trade擔任分行經理，並在Merrill Lynch擔任區域經理，她負責管理5家國際分行、53名財務顧問和40億美元的資產。

尹集成（C.C Yin）表示，當初成立亞太公共事務聯盟（APAPA），目標就是要讓華人、亞裔 在美國能夠得到平等的待遇，這也是他對於2022年的展望，APAPA秉持的就是促進亞裔地位的理念，也非常鼓勵亞裔參政，期待大家一同展望2022年，期待亞太裔社區度過風雨，團結向前，共同支持亞裔更多更踴躍地參政。