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沙加緬度網路春晚 近300人觀看

沙加緬度／李克供稿
大沙加緬度華人春節聯歡會在網路上舉辦，由中國新年文化協會（CNYCA）主辦，圖為中國新年文化協會（CNYCA）董事會成員。（協會提供）
大沙加緬度華人春節聯歡會在網路上舉辦，由中國新年文化協會（CNYCA）主辦，圖為中國新年文化協會（CNYCA）董事會成員。（協會提供）

州府沙加緬度市華人社區本月12日晚間舉辦「2022年虎年網路春晚慶典」，雖是疫情期間，但參加演出活動的人員仍逾150位，有將近300人在網路上參與觀看表演，堪稱沙加緬度地區一年一度最盛大的華人活動。

疫情影響，為了確保大家身體健康平安，這次的大沙加緬度華人春節聯歡會在網路上舉辦，由中國新年文化協會（CNYCA）主辦，與眾人共度良宵。演出節目相當精彩，由熱鬧的東北秧歌舞「過年了」拉開序幕。

節目還包括熱情四射的拉丁舞、傳統舞蹈、民族舞蹈、蒙古舞蹈、活潑的兒童舞蹈、優美悅耳的民樂合奏、古典風格的扇子舞蹈、動聽的男聲組合演唱、女聲組合演唱和女聲小合唱、中國傳統的器樂合奏曲、管弦樂隊演出的柴可夫斯基「花之圓舞曲」。

節目由兩位主持人卞姍姍（Shanshan Bian）和董孟均（Kevin Dong）帶動，詼諧幽默的對話也給春晚增添了不少精彩氣氛，節目最後以完美的混聲四部合唱「九兒」圓滿結束。

中國新年文化協會每年固定舉辦首府沙加緬度地區春晚活動，一直以來是首府社區的年度傳統，今年進入第25周年。活動本身除了慶祝農曆新年的多樣性，同時也成為一個社區團結合作的機會，讓社區間更多互動。

沙加緬度地區和首府一級高級民選官員也有相當高的參與度。亞太公共事務聯盟（APAPA）一向對社區非常熱心，這次活動也提供了相當多的幫助。

中國新年文化協會二廟連任主席王菊春（Debbie Wang）表示，對活動非常滿意，並給予了高度的評價，尤其感謝志工們無私的奉獻，志工們在業餘時間，投入了大量時間，讓晚會表演更加精彩、圓滿成功。她說，這次網路的春晚節目品質相當高，且內容豐富多彩，觀眾紛紛表示「沒看夠」，疫情下各單位團體都準時錄影、送上節目，也是非常難能可貴。

她表示，節目內容背景也相當有趣，有些是在演出者的家，看節目好像順便串門子、拜年，有些則是在首府地區知名觀光景點或自然景觀，看節目就好像身歷其境，尤其節目編輯相當精緻，大家都花了很多功夫。

首府地區華裔各種人才濟濟，大家各顯其能。身為春晚節目之一的管弦樂隊小提琴手，親自參與了這次春晚演出活動的全過程，對演出人員的積極參與以及志工的無私奉獻，印象非常深刻，特別感謝組織對這次活動的精心安排。

中國新年文化協會一直致力於在美國社區提高華人活動影響力，25年來，堅持每年辦節目，傳承春節文化、傳播中華文化，和華人及其他各個族裔分享喜慶祥和，為多元化的社區貢獻力量，也讓其他族裔更能了解華裔。

春節是很好的視窗，可以讓美國社會在歡樂祥和氣氛中，受到中華文化薰陶，也能將源遠流長的中華文化，融入美國西方文化，讓美國社會理解中華文化。中華文化和西方文化在現代並不衝突，可以相容並蓄、相互取長補短，中華文化源遠流長，有著深厚的民族底蘊，它曾深深影響了周圍各國及世界發展，所以春節農曆新年，在越南裔、韓裔、蒙古裔和日裔等社區也慶祝，中華文化在我們傳承和弘揚的過程中，也吸收美國和其它文化，海納百川、有容乃大。

觀眾對這次春晚活動也給予了高度評價。一名觀眾表示，晚會節目相當精彩、多樣化且有趣，尤其疫情期間，能組織協調眾多演出團體共同表演，讓人印象深刻。活動最後，大家在Zoom裡相約明年春晚再見，也相信明年中國新年文化協會舉辦的春節聯歡晚會，能夠辦得更好。

春晚開場演出節目東北秧歌舞「過年了」，傳達出濃濃的年味。（協會提供）
春晚開場演出節目東北秧歌舞「過年了」，傳達出濃濃的年味。（協會提供）

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