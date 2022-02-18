販賣笑氣 聖縣、聖荷西嚴管 擔心一氧化二氮危害年輕人

聖縣和聖荷西的立法者加強監管一氧化二氮的售賣。（網站截圖）

一氧化二氮（nitrous oxide）通常被外科醫生和牙醫作為鎮定劑使用，但它同時也是一種娛樂性藥物，俗稱「笑氣」、「Whip-Its」等。加州 法律允許向18歲以上的成人出售一氧化二氮的氣罐，但禁止將其作為藥物使用。當吸入這種氣體時，人體會產生強烈而短暫的快感，聲音也變得滑稽，但過渡吸入會減少大腦和身體的氧氣供應，甚至危及生命。聖他克拉拉縣和聖荷西 市正考慮制定法規，收緊對這種氣體的銷售，並從當地的菸店和電子菸店的貨架中掃除。

聖縣議員查維斯（Cindy Chavez）表示：「我非常擔心一氧化二氮對於年輕人的影響，我不認為所有人都明白它的危害。」查維斯是該縣反對該氣體的主要力量。

查維斯在周二（15日）的縣議會上提出了管控一氧化二氮的提議，她表示州一級的監管制度存在漏洞，個人能夠輕易地得到裝有該氣體的罐子。其他縣議員都表示同意，其中李洲曉（Otto Lee）和沃瑟曼(Michael Wasserman)都表示了強烈的讚同。

李洲曉在會議上說：「我真的認為這是我們需要制止的事。」

自2017年以來，加州的立法者曾三次試圖通過法案，禁止或懲罰銷售該氣體的菸草店，不過目前為止，所有的議案都沒有被通過。所以，聖縣和聖荷西市的議員們想在縣和市的層面監管這種氣體。

「這就是地方政府可以去努力的。」查維斯說，「我們要將漏洞補上。」聖荷西目前有650家菸草零售店，目前仍然不確定有多少家菸店會因此受到影響。

聖荷西市議員戴維斯（Dev Davis）表示：「說到底，都是為了保護孩子們。菸店知道他們在做什麼，他們賣的是吸入劑，而不是其他正當用途。」她補充說，售賣者們在利用法律的漏洞而獲取非法的利益