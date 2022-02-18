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冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

最年輕小將 劉美賢獲冬奧女單花滑第7 超預期發揮

記者王子涵／聖荷西報導
劉美賢在個人社交平台表示，奧運之旅超出自己的預期。（美聯社）
劉美賢在個人社交平台表示，奧運之旅超出自己的預期。（美聯社）

2月16日，北京冬奧會花樣滑冰女子單人滑自由滑的比賽落下帷幕。美國隊最年輕小將劉美賢（Alysa Liu）身著淡藍色滑冰裙，出色地完成了既定動作，得到了第七名的成績。面對媒體的採訪，她用充滿稚氣又十分喜悅的聲音說：「我真的很高興。」很顯然，第七名的成績已經遠遠高於她的目標，她的未來是不可估量的。

與劉美賢同組競技的俄羅斯奧委會名將，也是深陷興奮劑醜聞旋渦的瓦莉娃（Kamila Valieva）表現失常，在完成一個高難度轉體動作後，重重摔倒了地面上，她最終拿到第四名，與獎牌失之交臂。

劉美賢在奧運村與多國運動員合影。（劉美賢Instagram截圖）
劉美賢在奧運村與多國運動員合影。（劉美賢Instagram截圖）

與此同時，在休息室中的劉美賢似乎對瓦莉娃、興奮劑、體育政治等等任何讓成年人著迷的事情都不感興趣。她唯一關心的就是能夠參加奧運會，見到她的滑冰朋友們，並且享受這段旅程。「我真的為我的朋友們和我自己感到高興。」劉美賢激動地留下淚水，「這個結果已經超過了我的預期，我沒想到我會在這裡表現的這麼好。我在這一路上交了很多朋友，我可以親眼看到他們的表演。」

賽後，劉美賢在個人社交平台上寫下了這樣的感言：文字已經無法表達我現在是多麼地開心了，這一屆奧運會遠遠超出了我的預期，我從未想過奧運之旅可以這樣的有趣。能夠在奧運會的賽場完成兩套完整的表演項目是我的夢想，夢想成真的感覺讓我喜極而泣。我為我的朋友們感到驕傲，她們經歷了許多困难，訓練更是十分刻苦，她們的表現簡直好極了。在奧運村中和我的朋友們吃飯、玩耍，這給我留下了許多終身難忘的經歷。我仍然十分感激我有機會參加奧運會。坦白說，你們或許不知道我經歷了多少挫折，不過這一切都值了。從來到北京的第一天起，所有的回憶都是開心的，這是我一生中最好的經歷。

奧運 北京冬奧 俄羅斯

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